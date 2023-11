Himmlische Überraschung: Die erstaunliche Begegnung der Raumsonde Lucy

Als die NASA-Raumsonde Lucy ihre Mission zur Erforschung trojanischer Asteroiden begann, hätte sie nie damit gerechnet, auf eine unerwartete Begegnung am Himmel zu stoßen. Während eines kürzlichen Vorbeiflugs am kleinen Asteroiden Dinkinesh machte Lucy eine erstaunliche Entdeckung: Ein zweiter Asteroid, ein Mond, erschien auf seinem Radar und überraschte Ingenieure und Wissenschaftler gleichermaßen.

Die Raumsonde Lucy, die am 16. Oktober 2021 startete, führte am 1. November 2023 ihre erste geplante Begegnung mit Dinkinesh durch. Als Lucy sich der Oberfläche von Dinkinesh bis auf 265 Meilen (425 Kilometer) näherte, entstand ein bemerkenswertes Bild, das von Lucys Long-Range Reconnaissance Imager aufgenommen wurde (L'LORRI) enthüllte, dass Dinkinesh tatsächlich ein binärer Asteroid ist. Der Hauptasteroid ist etwa 0.5 Meter breit, während sein kleineres Gegenstück etwa 790 Meter groß ist.

Die Entdeckung von Dinkineshs binärer Natur war nicht völlig unerwartet. Um diesen Befund vorherzusagen, hatten die Forscher Infrarotdaten des Wide-Field-Infrarot-Survey-Explorers (WISE) der NASA in Kombination mit den schwankenden Daten genutzt, die von Lucys Instrumenten während des Anflugs beobachtet wurden. Dennoch hat die Bestätigung, dass Dinkinesh ein binärer Asteroid ist, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufregung gesorgt.

Dinkinesh liegt im inneren Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und ist eines der Wunder, die Lucy während ihrer Mission erkunden wird. Lucys Hauptziel ist die Untersuchung trojanischer Asteroiden – uralte Überreste des frühen Sonnensystems, die sich entlang seiner Umlaufbahn in zwei unterschiedlichen „Schwärmen“ vor und hinter Jupiter zusammenballen. Diese Sternhaufen, die oft als „Jupiters Kinder“ bezeichnet werden, sind für Wissenschaftler ein faszinierendes Forschungsobjekt.

Während Lucy seine Reise fortsetzt, sind eine Reihe geplanter Vorbeiflüge an verschiedenen Asteroiden geplant, die einen Einblick in die reiche Vielfalt an Himmelskörpern in unserem Sonnensystem bieten. Nach der erfolgreichen Begegnung mit Dinkinesh soll Lucy nun am 20. April 2025 „Donaldjohanson“ erkunden, das im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter liegt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein binärer Asteroid?

A: Ein binärer Asteroid bezieht sich auf ein System, in dem zwei Asteroiden um einen gemeinsamen Massenschwerpunkt kreisen. Die beiden Asteroiden können ähnliche Größen oder deutliche Größenunterschiede haben.

F: Was sind trojanische Asteroiden?

A: Trojanische Asteroiden sind eine Ansammlung von Asteroiden, die dieselbe Umlaufbahn wie ein Planet haben, in diesem Fall insbesondere Jupiter. Sie sind in zwei Gruppen, sogenannten Schwärmen, positioniert, die sich entlang seiner Umlaufbahn vor und hinter Jupiter befinden.

F: Warum heißt die Raumsonde Lucy „Lucy“?

A: Die Raumsonde Lucy ist nach dem versteinerten menschlichen Vorfahren benannt, der 1974 in Afar, Äthiopien, entdeckt wurde. Das Skelett erhielt den Namen Lucy, nachdem der Paläontologe Donald Johanson in der Nacht der Entdeckung das Beatles-Lied „Lucy in the Sky with Diamonds“ gespielt hatte.

Quellen: NASA (nasa.gov)