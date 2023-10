Die spektakuläre ringförmige Sonnenfinsternis im Oktober 2023

By

Letzte Woche wurden die Bürger der Vereinigten Staaten mit einem seltenen Himmelsereignis beschenkt, als eine ringförmige Sonnenfinsternis den Himmel zierte. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Sonne, Mond und Erde außergewöhnlich präzise ausgerichtet sind, was dazu führt, dass der Schatten des Mondes die Sonne teilweise verdeckt und ein feuriges ringförmiges Erscheinungsbild hinterlässt. Die Sonnenfinsternis ereignete sich am 14. Oktober und eine ganze Reihe von Staaten in ganz Nordamerika hatten das Privileg, Zeuge dieses beeindruckenden Spektakels zu werden.

Wenn sich der Mond während einer Sonnenfinsternis an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes (Apogäum) befindet, kann er die Sonne nicht vollständig verdecken. Dies erzeugt einen atemberaubenden visuellen Effekt, da die Außenränder der Sonne sichtbar bleiben und einen strahlenden Ring bilden. Aus unserer Sicht auf der Erde war die Sonnenfinsternis ein unvergesslicher Anblick, aber auch aus dem Weltraum war sie beeindruckend.

Die Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) der NASA, die sich an Bord des Deep Space Climate Observatory befindet, konnte ein Bild des Schattens des Mondes aufnehmen, der während der Sonnenfinsternis Dunkelheit über einen großen Teil Nordamerikas warf. Dieser Schnappschuss wurde gegen 10:28 Uhr IST aufgenommen und zeigt die unheimliche Dunkelheit, die durch die Himmelsausrichtung verursacht wird.

Während die meisten Vereinigten Staaten Zeuge einer partiellen Version der Sonnenfinsternis werden konnten, hatte nur eine kleine Gruppe von Staaten das Privileg, sie in ihrer vollen Pracht zu erleben. Der „Pfad der Ringform“, auf dem die Sonnenfinsternis in ihrer ungehinderten Form sichtbar war, begann in Oregon im Nordwesten der Vereinigten Staaten und erstreckte sich südwestlich durch mehrere Bundesstaaten, bis er schließlich den Golf von Mexiko erreichte. Beobachter im Zentrum dieses Pfades hatten die Möglichkeit, die Sonnenfinsternis etwa 4.5 Minuten lang zu beobachten, während Beobachter am Rande nur einen flüchtigen, einige Sekunden dauernden Blick erhaschen konnten.

Das EPIC-Instrument ist nur eines der Beobachtungsinstrumente des Deep Space Climate Observatory, das am Lagrange-Punkt 1 positioniert ist – einem Punkt in der Umlaufbahn zwischen Erde und Sonne. Diese Weltraumwetterstation überwacht Veränderungen des Sonnenwinds und des Weltraumwetters und liefert wichtige Frühwarnungen vor geomagnetischen Stürmen, die möglicherweise Stromnetze, Satelliten und Kommunikationssysteme stören könnten.

Diese ringförmige Sonnenfinsternis war ein wirklich bemerkenswertes Ereignis, das es Menschen in ganz Nordamerika ermöglichte, die Wunder des Kosmos zu bestaunen. Die sowohl am Boden als auch im Weltraum gesammelten Fotos und Daten liefern wertvolle Einblicke in die Ausrichtung von Himmelskörpern und tragen zu unserem Verständnis des Weltraumwetters bei.

Quellen:

– NASA.gov

– Space.com