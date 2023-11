Aurora-ähnliche Emission auf der Sonne entdeckt: Licht auf stellare magnetische Prozesse werfen

Wissenschaftler haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht, indem sie eine auroraähnliche Emission in der Atmosphäre unserer eigenen Sonne entdeckt haben. Unter der Leitung von Sijie Yu vom New Jersey Institute of Technology beobachtete ein Team von Astronomen eine Art langanhaltende Radioemission um einen Sonnenfleck herum, der sich in einer Höhe von etwa 40,000 Kilometern (25,000 Meilen) über der Sonnenphotosphäre befindet. Dieses einzigartige Phänomen ähnelt den faszinierenden Polarlichtern, die auf unserem Planeten zu sehen sind.

Im Gegensatz zu den vorübergehenden Ausbrüchen solarer Radioaktivität, die normalerweise nur Minuten oder Stunden dauern, hielt diese besondere Emission über eine Woche an. Das Team glaubt, dass diese Entdeckung das Potenzial hat, unser Verständnis der stellaren magnetischen Prozesse neu zu gestalten und neue Einblicke in das magnetische Verhalten der Sonne zu ermöglichen.

Polarlichter mit ihrem faszinierenden, wellenförmigen Licht gibt es nicht nur auf der Erde. Sie wurden auf allen großen Planeten unseres Sonnensystems und sogar auf den vier Galileischen Monden des Jupiter nachgewiesen. Polarlichter entstehen, wenn Sonnenteilchen in magnetischen Feldlinien gefangen werden, was zu einer Beschleunigung ihrer Energie führt. Wenn diese geladenen Teilchen mit Atomen und Molekülen in einer Atmosphäre interagieren, erzeugen sie ein leuchtendes Display.

Typischerweise wird sichtbares Licht mit Polarlichtern in Verbindung gebracht, diese Emissionen haben jedoch auch eine Radiokomponente. Die in der Nähe des Sonnenflecks beobachteten Radio-Auroren weisen Ähnlichkeiten mit den im gesamten Sonnensystem beobachteten Polarlichtern auf. Während die Sonne bereits durch verschiedene Prozesse Radiowellen aussendet, stellt diese Emission über dem Sonnenfleck eine neue Facette der solaren Radioaktivität dar.

Sonnenflecken sind vorübergehende dunkle und kühle Bereiche auf der Sonnenoberfläche, die durch starke Magnetfelder verursacht werden, die das Sonnenplasma einschließen. Da die Sonne eine äußerst partikelreiche Umgebung ist, bietet sie die idealen Bedingungen für die Magnetfeldbeschleunigung solarer Partikel, die in einem viel größeren Ausmaß als das Erdmagnetfeld auftritt.

Eine umfassende Analyse von Yu und ihrem Team zeigt, dass die Emissionen wahrscheinlich durch den Elektron-Zyklotron-Maser-Prozess (ECM) erzeugt werden. Bei diesem Mechanismus handelt es sich um energiereiche Elektronen, die in konvergierenden Magnetfeldgeometrien gefangen sind und vorwiegend in den kühleren und intensiv magnetischen Bereichen von Sonnenflecken auftreten.

Interessanterweise ist die Entdeckung von Polarlicht-Radiosignalen nicht nur unserer Sonne vorbehalten. Vor einigen Jahren entdeckten Wissenschaftler ähnliche Emissionen anderer Sterne, die mit der Anwesenheit von Exoplaneten in Verbindung gebracht wurden. Aufgrund unserer Nähe zur Sonne haben wir jedoch eine größere Chance, diese schwachen Aurora-ähnlichen Emissionen zu beobachten, die bei entfernten Sternen möglicherweise unbemerkt bleiben.

Diese bahnbrechende Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen energiereichen Teilchen und Magnetfeldern in Systemen, die langlebige Sonnenflecken besitzen. Ziel der Forscher ist es, Archivdaten zu untersuchen, um Hinweise auf frühere Vorkommnisse dieser auroraähnlichen Emissionen während der Sonnenaktivität zu finden.

Durch die Lösung des Rätsels um energiereiche Teilchen und Magnetfelder hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis nicht nur unserer Sonne, sondern auch entfernter Sterne und ihres magnetischen Verhaltens zu erlangen. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung stellarer magnetischer Aktivitäten und des Verhaltens von Sternflecken außerhalb unseres Sonnensystems.

