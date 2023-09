Wissenschaftler sequenzieren RNA eines ausgestorbenen Tasmanischen Tigers und öffnen damit die Tür zur Wiederauferstehung verlorener Arten

By

Wissenschaftlern der Universität Stockholm ist ein großer Durchbruch gelungen, indem sie die RNA einer ausgestorbenen Art, des Tasmanischen Tigers, erfolgreich geborgen und sequenziert haben. Diese bahnbrechende Leistung hat Hoffnungen auf eine mögliche Wiederbelebung von Tieren geweckt, die einst für immer verloren geglaubt hatten.

Bisher glaubte man, dass die Extraktion und Sequenzierung von RNA aus einer ausgestorbenen Art nicht möglich sei. Professor Marc Friedländer, außerordentlicher Professor für Molekularbiologie an der Universität Stockholm, bemerkte, dass die Leute nicht glaubten, dass dies möglich sei. Diese neue Errungenschaft hat jedoch das Gegenteil bewiesen.

Das von Professor Love Dalen gemeinsam geleitete Forschungsteam konnte RNA-Moleküle aus einem 130 Jahre alten Exemplar eines Tasmanischen Tigers sequenzieren, das bei Raumtemperatur im schwedischen Naturkundemuseum aufbewahrt worden war. Anschließend konnten sie RNA aus der Haut und den Skelettmuskeln des ausgestorbenen Tieres rekonstruieren.

RNA ist ein entscheidendes Molekül, das genetische Informationen vom Genom zum Rest der Zelle überträgt und ihr Anweisungen gibt, was zu tun ist. Professor Dalen erklärte, dass das Verständnis von DNA und RNA für die Wiederbelebung ausgestorbener Tiere von entscheidender Bedeutung sei. DNA ist über einen längeren Zeitraum stabil und gut konserviert, RNA hingegen ist äußerst flüchtig und kann leicht zerstört werden. Die Sequenzierung von RNA liefert wertvolle Informationen über die Genaktivität und -regulation, die DNA allein nicht aufdecken kann.

Durch die Analyse der RNA des Tasmanischen Tigers entdeckten die Forscher außerdem einige neue Gene, die mit der DNA-Analyse allein nicht möglich gewesen wären. Dies zeigt, wie wichtig die Untersuchung der RNA für das Verständnis der Biologie und Funktionalität ausgestorbener Arten ist.

Der letzte bekannte lebende Tasmanische Tiger starb 1936 in Gefangenschaft. Die Art wurde nach der europäischen Kolonisierung Australiens zum Schädling erklärt, was dazu führte, dass für jedes getötete Tier ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Aufgrund des relativ erhaltenen natürlichen Lebensraums in Tasmanien konzentrierten sich die Bemühungen, den Tasmanischen Tiger durch Aussterben zurückzubringen, auf diese Art.

Allerdings sind im Hinblick auf die Wiederauferstehung ausgestorbener Tiere ethische Implikationen zu berücksichtigen. Friedländer räumte ein, dass die Rückkehr des Tasmanischen Tigers, bei dessen Ausrottung der Mensch eine Rolle gespielt hatte, als Korrektur unserer Einmischung angesehen werden könne. Die Forscher glauben, dass ihre Studienergebnisse auch zu unserem Verständnis von Pandemien, insbesondere von RNA-Viren, beitragen können.

Durch die Analyse von RNA aus Wildtierresten, die in Museumssammlungen aufbewahrt werden, könnten Forscher wertvolle Einblicke in die Natur und die Ursprünge früherer Pandemien gewinnen, einschließlich der Spanischen Grippe und der jüngsten COVID-19-Pandemie. Diese Studie eröffnet neue Möglichkeiten für die Nutzung von Museumssammlungen zur Untersuchung von RNA und möglicherweise zur Verhinderung künftiger Pandemien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erfolgreiche Sequenzierung der RNA eines ausgestorbenen Tasmanischen Tigers einen bedeutenden Fortschritt in der Genforschung darstellt. Es bietet neue Hoffnung für die Wiederauferstehung anderer verlorener Arten und unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung von RNA für das Verständnis der Biologie und Funktionalität ausgestorbener Tiere. Darüber hinaus hat dieser Durchbruch das Potenzial, durch die Analyse von RNA aus Überresten wilder Tiere, die in Museumssammlungen aufbewahrt werden, Licht auf die Ursprünge und die Natur von Pandemien zu werfen.

