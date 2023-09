Ein Durchbruch in der Organtransplantation: Humanisierte Niere, die in einem Schwein gezüchtet wurde

Wissenschaftlern ist ein großer Durchbruch bei der Lösung des gravierenden Mangels an für Transplantationen verfügbaren Organen gelungen. Zum ersten Mal ist es Forschern gelungen, eine humanisierte Niere im Inneren eines Schweins zu züchten. Die in der Fachzeitschrift Cell Stem Cell veröffentlichte Studie umfasste die Entwicklung chimärer Mensch-Schwein-Embryonen, die sowohl menschliche als auch Schweinezellen enthielten.

Nach der Implantation dieser Embryonen in Leihmütter entwickelten sich die Nieren und hatten nach 28 Tagen eine normale Struktur. Der leitende Forscher, Liangxue Lai, gab an, dass menschliche Zellen dominierten und 60 bis 70 % der gesamten Zellen in der humanisierten Niere ausmachten. Diese Entwicklung ist von Bedeutung, da frühere Versuche, menschliche Organe in Schweinen zu züchten, erfolglos blieben.

Schweine sind aufgrund ihrer Ähnlichkeiten in Physiologie, Organgröße und Embryonalentwicklung ein idealer Kandidat für die Züchtung menschlicher Organe. Die menschliche Niere ist eines der am häufigsten transplantierten Organe weltweit und erscheint ebenfalls früh in der Embryogenese. Derzeit warten allein in den USA 88,500 Menschen auf eine Transplantation.

Die an der Studie beteiligten Wissenschaftler veränderten das Schwein genetisch, um einen Raum für das Wachstum menschlicher Zellen zu schaffen, der es ihnen ermöglichte, in einer Umgebung zu überleben, die nicht ihrer natürlichen entspricht. Die Umsetzung dieser Änderung dauerte fünf Jahre. Miguel Esteban, einer der leitenden Studienautoren, erklärte, dass dieser Durchbruch eine attraktive Alternative zur Überwindung des Mangels an menschlichen Organen für Transplantationen darstelle.

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse weist diese Studie Einschränkungen auf. Der Anteil degenerierender Schweinembryonen war hoch, und weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Gründe dafür zu verstehen. Auch ethische Bedenken hinsichtlich des Beitrags anderer Abstammungslinien wie des Gehirns und der Keimzellen müssen berücksichtigt werden. Darüber hinaus könnte das Vorhandensein von Gefäßzellen aus Schweinen in den Organen zu einer Abstoßung führen.

Dennoch ebnet dieser Durchbruch den Weg für die Erzeugung funktionsfähiger menschlicher Nieren in neugeborenen Schweinen. Es gibt nicht nur Hoffnung auf eine Lösung des Organmangels, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für die regenerative Medizin und die Erforschung der menschlichen Nierenentwicklung.

Quellen: The Guardian, CNN