Ein Blick auf den Mars: Wissenschaftler beobachten grünes Nachtlicht auf dem Roten Planeten

Wissenschaftler der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) haben bei der Untersuchung des Mars eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie haben am Nachthimmel des Roten Planeten ein sanftes grünes Leuchten entdeckt, das tatsächlich mit dem menschlichen Auge gesehen werden kann. Diese überraschende Beobachtung wurde von der ESA-Mission ExoMars Trace Gas Orbiter gemacht, die derzeit den Mars umkreist.

Im Gegensatz zu früheren Beobachtungen des Nachtglühens auf dem Mars ist dieses besondere Leuchten im optischen Spektrum sichtbar. Das Licht ist in den Polarregionen besonders hell, was Wissenschaftler zu der Annahme veranlasst, dass es für menschliche Entdecker sichtbar sein könnte, wenn der Nachthimmel des Mars wolkenfrei ist. Diese Entdeckung hat bei Forschern große Aufregung ausgelöst, da sie neue Möglichkeiten und Herausforderungen für zukünftige Missionen zum Mars aufzeigt.

Die Entdeckung dieses grünen Nachtlichts erweitert unser bestehendes Wissen über atmosphärische Phänomene im Sonnensystem. Wissenschaftler haben bereits zuvor Infrarot- und Ultraviolett-Nachtleuchten auf dem Mars sowie sichtbare Tagesleuchten beobachtet, die durch die Absorption von Sonnenstrahlung in der Atmosphäre verursacht werden. Dies ist jedoch das erste Mal, dass ein Nachtleuchtspektrum im sichtbaren Bereich beobachtet wurde.

Das Wissenschaftlerteam unter der Leitung des Planetenforschers Jean-Claude Gerard von der Universität Lüttich in Belgien analysierte Daten des Trace Gas Orbiter, die auf Anzeichen von Nachtleuchten im sichtbaren ultravioletten Wellenlängenbereich hinwiesen. Das nächtliche Leuchten wurde während des Marswinters am Südpol in Höhen zwischen 40 und 60 Kilometern (25 bis 37 Meilen) beobachtet. Sie führten dieses Phänomen auf die Emission von Disauerstoff (O2) zurück, die aus der Kombination von Sauerstoffatomen resultierte, die vom sonnigen Marstag transportiert wurden.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind tiefgreifend. Es bietet nicht nur eine einzigartige Gelegenheit für die zukünftige Erforschung und Beobachtung der Marsatmosphäre, sondern dient auch als Indikator für atmosphärische Zirkulation, Chemie und Prozesse. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung der dünnen Atmosphäre des Mars hoffen Wissenschaftler, die Geheimnisse rund um seine Entwicklung zu lüften, beispielsweise warum und wo der Rest der Atmosphäre verschwand.

Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis des Mars und seiner einzigartigen Eigenschaften. Es bringt uns der Aufdeckung der Geheimnisse des Roten Planeten einen Schritt näher und weckt unsere Neugier auf das Potenzial menschlicher Erforschung in der Zukunft.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was haben Wissenschaftler auf dem Mars beobachtet?

Wissenschaftler beobachteten ein sanftes grünes Leuchten am Nachthimmel des Mars, das mit bloßem Auge sichtbar war. Dieses als Nightglow bekannte Phänomen wurde von der ExoMars Trace Gas Orbiter-Mission entdeckt.

Warum ist diese Entdeckung bedeutsam?

Die Entdeckung des Nachtleuchtens im sichtbaren Spektrum auf dem Mars ist beispiellos. Es eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung und zum Verständnis der Marsatmosphäre und ihrer einzigartigen Eigenschaften.

Was ist die Ursache für das grüne Nachtlicht auf dem Mars?

Das grüne Nachtlicht auf dem Mars entsteht dadurch, dass sich Sauerstoffatome zu Disauerstoff (O2) verbinden, nachdem sie vom sonnigen Marstag transportiert wurden, und dabei ein Leuchten abgeben.

Was können wir aus der Untersuchung der Marsatmosphäre lernen?

Die Untersuchung der Marsatmosphäre kann wertvolle Einblicke in ihre Zirkulation, Chemie und Prozesse liefern. Darüber hinaus kann das Verständnis der Zusammensetzung der Marsatmosphäre Wissenschaftlern dabei helfen, die Geheimnisse rund um seine Entwicklung und den Verlust der übrigen Atmosphäre zu lüften.