RNA aus ausgestorbenem Tasmanischen Tiger geborgen, verstärkte Bemühungen in der Anti-Aussterbe-Forschung

Wissenschaftler haben RNA aus einem Tasmanischen Tiger, auch bekannt als Beutelwolf, geborgen, der seit 1891 in einem Museum in Stockholm aufbewahrt wird. Während die DNA-Extraktion aus alten Tieren und Pflanzen bereits zuvor durchgeführt wurde, ist dies das erste Mal, dass RNA erfolgreich war aus einer ausgestorbenen Art geborgen. RNA ist wie DNA ein biomolekulares Molekül, das in allen lebenden Zellen vorhanden ist und für den Transport genetischer Informationen und die Synthese von Proteinen verantwortlich ist. Die Fähigkeit, alte RNA zu extrahieren, zu sequenzieren und zu analysieren, könnte möglicherweise zur Wiederherstellung ausgestorbener Arten und zum Verständnis vergangener Viruspandemien beitragen.

Der Tasmanische Tiger war ein Spitzenprädator, der einst den australischen Kontinent und die angrenzenden Inseln durchstreifte. Die Ankunft des Menschen in Australien führte zum Untergang der Art, und europäische Kolonisatoren im 18. Jahrhundert trugen zusätzlich zu ihrem Aussterben bei. Die Untersuchung des Untergangs des Tasmanischen Tigers gilt als einer der am besten dokumentierten Fälle vom Aussterben des Menschen.

Die gewonnene RNA liefert Einblicke in die Biologie und Stoffwechselregulation des Tasmanischen Tigers vor seinem Aussterben. Das Verständnis der Genkomplemente und der Genaktivität ausgestorbener Arten ist für deren Wiederherstellung von entscheidender Bedeutung. Während die Möglichkeit der Wiederbelebung ausgestorbener Arten durch Genbearbeitung an lebenden Verwandten immer noch skeptisch ist, wird weitere Forschung zur Biologie dieser ausgestorbenen Tiere gefördert.

Die Entdeckung von RNA aus dem Tasmanischen Tiger überraschte Wissenschaftler nach wie vor, da RNA im Allgemeinen als weniger stabil als DNA gilt und vermutlich eine kurze Lebensdauer hat. Der ausgetrocknete Zustand der Überreste im Schwedischen Naturhistorischen Museum, bei dem Haut, Muskeln und Knochen erhalten blieben, trug wahrscheinlich zur Erhaltung der RNA bei.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich des Aussterbens und wirft Licht auf die Biologie ausgestorbener Arten. Auch wenn die Wiederherstellung einer ausgestorbenen Art nach wie vor eine komplexe Aufgabe ist, ist das Verständnis ihrer genetischen Ausstattung und biologischen Prozesse für Erhaltungsbemühungen und das Lernen aus vergangenen Aussterben von entscheidender Bedeutung.

