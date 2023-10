Eine neue Perspektive auf die Sonnenfinsternis: Erkenntnisse aus Radiobeobachtungen

By

Während die meisten Kalifornier die partielle Sonnenfinsternis am 14. Oktober genossen, verfolgten Forscher des Owens Valley Radio Observatory (OVRO) einen anderen Ansatz. Mit ihrem verbesserten Long Wavelength Array (OVRO-LWA) haben sie ein einzigartiges „Radiofinsternis“-Bild aufgenommen, das Licht auf die Sonnenkorona und die damit verbundenen Phänomene wirft.

Traditionell werden Sonnenfinsternisse durch sichtbares Licht beobachtet, aber OVRO-LWA hat Radiowellenlängen zwischen 20 und 88 Megahertz (MHz) gemessen, um ein Bild der Sonnenfinsternis in einem anderen elektromagnetischen Spektrum zu erstellen. Das resultierende Bild, das im Video unten zu sehen ist, zeigt die Position des Mondes als gepunktete Linie und den sichtbaren Rand der Sonne als durchgezogene Linie. Bemerkenswert ist, dass das Video auch Verzerrungen einfängt, die durch die Ionosphäre der Sonne verursacht werden, wodurch ein Welleneffekt entsteht, der dem Betrachten der Sonne durch eine sich kräuselnde Wasseroberfläche ähnelt.

Die Radiowellen, die sich im Bild über den Rand der Sonne hinaus erstrecken, werden von ihrer Korona abgestrahlt und erzeugen einen auffälligen „Feuerring“-Effekt auch außerhalb des Pfades der vollständigen ringförmigen Sonnenfinsternis. Diese einzigartige Perspektive bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, die ausgedehnte Korona der Sonne mit beispielloser Auflösung im Radiowellenlängenbereich zu untersuchen.

Bin Chen, ein Sonnenastrophysiker und außerordentlicher Professor am New Jersey Institute of Technology (NJIT), der die Forschung von OVRO-LWA zur Sonne mitleitet, betonte die Bedeutung dieser Beobachtung. Durch die Nutzung des Mondrandes als bewegliche „Messerschneide“ kann die effektive Winkelauflösung der Sonnenkorona erheblich verbessert werden.

Das von der National Science Foundation unterstützte Upgrade von OVRO-LWA hat es dem Teleskop ermöglicht, den Himmel schneller zu untersuchen als jedes andere Radioteleskop, das mit Frequenzen unter 100 MHz arbeitet. Dieses leistungsstarke Instrument ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Himmels und liefert wertvolle Einblicke in verschiedene astronomische Phänomene, darunter koronale Massenauswürfe von nahen Sternen, den Magnetismus von Exoplaneten und das frühe Universum.

Mit seiner Fähigkeit, Radiobilder der Sonnenfinsternis aufzunehmen, bietet OVRO-LWA eine neue und wertvolle Perspektive auf unseren nächsten Stern und eröffnet neue Wege für die wissenschaftliche Erforschung und das Verständnis.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist das Long Wavelength Array (LWA)?

Das Long Wavelength Array (LWA) ist ein Radioteleskop zur Beobachtung und Untersuchung von Himmelsobjekten bei langen Wellenlängen im Bereich von mehreren zehn bis Hunderten von Metern. Es ist in der Lage, Radiowellen verschiedener astronomischer Quellen einzufangen und so einzigartige Einblicke in das Universum zu ermöglichen.

Was ist die Korona der Sonne?

Die Korona ist der äußerste Bereich der Sonnenatmosphäre, der sich Millionen Kilometer in den Weltraum erstreckt. Es besteht aus extrem heißen ionisierten Gasen, die während einer Sonnenfinsternis als schwaches, perlweißes Leuchten sichtbar werden, das die dunkle Sonnenscheibe umgibt.

Warum sind Radiobeobachtungen von Finsternissen wichtig?

Radiobeobachtungen von Finsternissen bieten Wissenschaftlern eine andere Perspektive auf die Sonnenkorona und die damit verbundenen Phänomene. Durch die Untersuchung der Emission von Radiowellen aus der Korona können Forscher Einblicke in deren Dynamik, Magnetfelder und andere Eigenschaften gewinnen, die mit herkömmlichen Beobachtungen mit sichtbarem Licht nicht leicht zu beobachten sind. Diese einzigartigen Perspektiven verbessern unser Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf das Sonnensystem.