Wissenschaftler züchten erfolgreich menschliches Organ im Schwein

Wissenschaftler haben einen wichtigen Meilenstein in der medizinischen Forschung erreicht, indem sie erfolgreich ein menschliches Organ in einem anderen Tier wachsen ließen. In einer bahnbrechenden Studie, die in der Fachzeitschrift Cell Stem Cell veröffentlicht wurde, fügten Forscher menschliche Stammzellen in genetisch veränderte Schweineembryonen ein. Als diese Embryonen in Leihmütter eingepflanzt wurden, entwickelten sie innerhalb von etwa 28 Tagen menschliche Nieren im Frühstadium.

Frühere Versuche, menschliche Organe in Schweinen zu züchten, waren erfolglos geblieben, was diesen Erfolg zu einem wichtigen Fortschritt auf diesem Gebiet macht. Die Forscher hoffen, dass diese Technologie eines Tages dazu beitragen könnte, den Mangel an für Transplantationen benötigten menschlichen Organen zu beheben.

Die Nieren sind lebenswichtige Organe, die dafür verantwortlich sind, das Blut zu filtern und Abfallstoffe und überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen. Sie werden häufig transplantiert, aber die Nachfrage nach Nieren übersteigt das Angebot bei weitem. Beispielsweise standen im Jahr 2020 in den USA rund 100,000 Menschen auf der Warteliste für eine Nierentransplantation, aber nur 23,000 erhielten eine.

Eine mögliche Lösung für den Organmangel besteht darin, induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs), die sich zu jedem Zelltyp entwickeln können, in die Embryonen anderer Säugetiere zu integrieren. Schweine sind für diesen Prozess eine besonders vielversprechende Wahl, da ihre Organe denen des Menschen ähneln und ihre Embryonalentwicklung vergleichbar ist. Allerdings treten Schwierigkeiten auf, weil Schweinezellen im Embryo dazu neigen, menschliche Zellen zu übertreffen und unterschiedliche Nährstoff- und chemische Anforderungen haben.

In dieser Studie haben die Forscher diese Herausforderungen gemeistert, indem sie die CRISPR-Technologie eingesetzt haben, um bestimmte Gene zu deaktivieren, die für die Nierenentwicklung in Schweinembryos verantwortlich sind. Dies ermöglichte es menschlichen iPSCs, die Lücke in der Nierenentwicklung zu füllen. Das Team manipulierte außerdem die menschlichen iPSCs, um sie an das Entwicklungsstadium von Schweinezellen anzupassen, und verbesserte so die Integration.

Die Forscher implantierten 1,820 dieser gemischten Embryonen in 13 Leihmütter von Schweinen und brachen die Schwangerschaft etwa einen Monat später ab, um die Embryonen zu entnehmen. Fünf dieser Embryonen enthielten Nieren im Frühstadium, die zu 50 bis 60 % aus menschlichen Zellen bestanden, die für dieses Entwicklungsstadium strukturell normal waren. Wichtig ist, dass die menschlichen Zellen hauptsächlich in den Nieren vorhanden waren und nicht in anderen Geweben auftraten, was ethische Bedenken hervorrufen könnte.

Obwohl diese Technologie noch weit davon entfernt ist, für die Transplantation menschlicher Organe eingesetzt zu werden, eröffnet sie neue Möglichkeiten für die Untersuchung der Entwicklung menschlicher Organe und Entwicklungskrankheiten. Neben der Lösung des Problems der Immunabstoßung und der Verbesserung der Effizienz sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um diese Technologie voranzutreiben.

Insgesamt stellt diese bahnbrechende Studie einen bedeutenden Fortschritt dar und gibt Hoffnung auf zukünftige Fortschritte bei der Organtransplantation und unserem Verständnis der menschlichen Organentwicklung.

