Machen Sie sich bereit für die nächste „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis auf der Osterinsel

In knapp ein paar Wochen werden die Vereinigten Staaten ihre mit Spannung erwartete Sonnenfinsternis erleben. Allerdings haben die Verfolger der Sonnenfinsternis bereits das nächste Himmelsereignis im Visier. In genau 365 Tagen ab heute, am 2. Oktober 2024, wird eine ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerring“ genannt, den Himmel über der Osterinsel oder Rapa Nui, wie sie vor Ort genannt wird, zieren.

Die Osterinsel liegt etwa 2,300 Meilen vor der chilenischen Küste und ist eine kleine, abgelegene Insel mit einer Fläche von nur 63 Quadratmeilen. Diese bevorstehende Sonnenfinsternis wird ein bemerkenswertes Ereignis sein, wenn man bedenkt, dass es das zweite Mal in 14 Jahren ist, dass ein solches Phänomen hier auftritt. Die vorherige totale Sonnenfinsternis vom 11. Juli 2010 faszinierte die Beobachter, als sie über die Insel fegte.

Ähnlich wie die bevorstehende Sonnenfinsternis in den USA wird es sich auch bei dem Ereignis auf der Osterinsel um ein „Ring of Fire“-Phänomen handeln. Eifrige Sonnenfinsternis-Verfolger auf der ganzen Welt bereiten sich bereits auf die Gelegenheit vor, Zeuge dieses einzigartigen Spektakels inmitten der Moai zu werden, den berühmten Steinstatuen der Rapa-Nui-Kultur.

Allerdings dürfte es nicht einfach sein, die Osterinsel für dieses beeindruckende Ereignis zu erreichen. Patrick Poitevin, ein britischer Sonnenfinsternis-Verfolger, der über 50 Sonnenfinsternisse erlebt hat, drückte seine Begeisterung aus, erwähnte jedoch die Herausforderungen, Unterkünfte für die Sonnenfinsternis 2010 zu finden, da die Nachfrage groß ist. Leider landete er auf einer anderen Insel. Poitevin verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Beobachtung von Sonnenfinsternissen an abgelegenen Orten und hat kürzlich ein faszinierendes Bild der Chromosphäre der Sonne, ihrer farbenfrohen zweiten Schicht, aufgenommen, als er in Kosrae, Mikronesien, außerhalb des Pfades der Totalität stand.

Ein weiterer unerschrockener Sonnenfinsternis-Verfolger, Larry Stephens aus Des Moines, Iowa, plant ebenfalls, den „Feuerring“ auf der Osterinsel zu beobachten. Stephens, ein erfahrener Fotograf von Sonnenfinsternissen, wurde aufgrund von Preistreiberei und annullierten Flügen von der Teilnahme an der Veranstaltung 2010 abgehalten. Stephens hat 19 totale Sonnenfinsternisse, drei ringförmige Sonnenfinsternisse und sieben partielle Sonnenfinsternisse hinter sich und kann es kaum erwarten, seine erste ringförmige Sonnenfinsternis im Ausland zu erleben.

Verschiedene Reiseveranstalter zur Beobachtung der Sonnenfinsternis, wie Sky & Telescope, TravelQuest und AstroTrails, bieten organisierte Reisen für Enthusiasten an, die die „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis auf der Osterinsel miterleben möchten. Neben der Osterinsel wird die Veranstaltung auch vom Süden Patagoniens in Chile und Argentinien aus sichtbar sein.

Wenn Sie vorhaben, Zeuge dieses himmlischen Spektakels zu werden, bleiben Sie über Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Laufenden, indem Sie dem Herausgeber von WhenIsTheNextEclipse.com folgen, dem renommierten Experten für Sonnenfinsternisse, der den vollständigen Leitfaden zur großen nordamerikanischen Sonnenfinsternis vom 8. April 2024 veröffentlicht hat.

Quellen:

– „Finsternisjäger bereiten sich auf den nächsten ‚Feuerring‘ auf der Osterinsel vor“ von Jamie Carter