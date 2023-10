Der zukünftige Superkontinent: Pangaea Ultima

By

Eine kürzlich in Nature Geosciences veröffentlichte Studie untersucht die Entstehung eines zukünftigen Superkontinents namens Pangaea Ultima, der schätzungsweise in 250 Millionen Jahren stattfinden wird. Ziel der von der Universität Bristol geleiteten Studie ist es, die potenziellen Klimaveränderungen zu verstehen, die eher auf natürliche Prozesse als auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sein könnten.

Der Studie zufolge wird die Entstehung von Pangaea Ultima zu extremen Temperaturen führen, die den neuen Superkontinent für das Leben von Säugetieren unwirtlich machen. Zwei Schlüsselfaktoren tragen zum drastischen Temperaturanstieg bei. Erstens wird die Verschmelzung aller Kontinente durch tektonische Aktivität den Vulkanismus verstärken. Während Vulkane normalerweise als Temperaturregulatoren fungieren, indem sie Kohlendioxid freisetzen und den Planeten auf natürliche Weise erwärmen, führt übermäßiger Vulkanismus zu hohen Kohlendioxidwerten und einem daraus resultierenden Temperaturanstieg. Zweitens wird die Sonne mit zunehmendem Alter mehr Energie und Wärme abgeben, was den Temperaturanstieg auf der Erde weiter verstärkt.

Die Forscher verwendeten Computer-Klimamodelle, um die Umweltbedingungen von Pangaea Ultima zu simulieren, einschließlich Luftfeuchtigkeit, Regen, Wind und Temperatur. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass nur ein kleiner Teil, zwischen 8 und 16 Prozent, der Landmasse von Pangaea Ultima für Säugetiere bewohnbar bleiben wird. Die Studie prognostiziert Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit. Solche Bedingungen würden es Säugetieren, einschließlich Menschen, unmöglich machen, zu überleben, da sie ihren Körper nicht durch Schwitzen kühlen können.

Es ist wichtig zu beachten, dass es im Laufe der Erdgeschichte mehrere Superkontinente gab. Pangäa, der jüngste Superkontinent, ist der bekannteste. Die Bildung von Superkontinenten ist ein Ergebnis der Plattentektonik, bei der die Erdoberfläche in Platten unterteilt wird, die über lange Zeiträume kollidieren und subduzieren.

Während Pangaea Ultima eine möglicherweise düstere Zukunft darstellt, erinnert es gleichzeitig an das komplexe und sich ständig verändernde Klima der Erde. Das Verständnis der Auswirkungen natürlicher Prozesse auf den Klimawandel kann Einblicke in zukünftige Szenarien liefern. Weitere Forschungen zu Superkontinenten werden auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten Aufschluss über die Bewohnbarkeit unseres Planeten geben.

