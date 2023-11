Die Zukunft der bemannten Raumfahrt: Bis 2024 wird ein Anstieg der US-Orbitalstarts erwartet

Während die glorreichen Tage des Space-Shuttle-Programms vielleicht der Vergangenheit angehören, ist das Geschäft, Menschen ins All zu schicken, wieder auf dem Vormarsch. Jüngsten Prognosen zufolge könnte das Jahr 2024 einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der in den USA stationierten Orbitalstarts markieren, mit der höchsten Zahl bemannter Missionen seit 15 Jahren.

Das Kennedy Space Center und die Cape Canaveral Space Force Station sollen insgesamt sieben Missionen durchführen, die darauf abzielen, 26 Menschen in die Umlaufbahn zu schicken. Dieser Aktivitätsschub verspricht, die Erfolge von 2009 zu übertreffen, als es fünf Shuttle-Starts mit insgesamt 35 Astronauten gab.

Die Vorfreude auf die bevorstehenden Markteinführungen ist spürbar. Sie bedeuten nicht nur ein erneuertes Engagement für die bemannte Weltraumforschung, sondern läuten auch eine neue Ära der Zusammenarbeit und Innovation ein. Diesmal liegt der Fokus jedoch nicht nur auf regierungsgeführten Missionen. Stattdessen spielen private Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieses Wiederauflebens.

In den letzten Jahren hat das Aufkommen kommerzieller Raumfahrtunternehmen wie SpaceX und Blue Origin die Landschaft der Weltraumforschung revolutioniert. Diese Unternehmen haben frische Ideen, Spitzentechnologien und gesteigerte Effizienz in die Branche gebracht. Mit ihren ehrgeizigen Plänen, wie der Raumsonde Crew Dragon von SpaceX und der New Shepard von Blue Origin, sehen sie eine Zukunft voraus, in der die Raumfahrt zugänglicher und alltäglich wird.

Mit zunehmender Aufregung tauchen jedoch viele Fragen auf. Welche Risiken birgt die bemannte Raumfahrt? Wie sind die Kosten im Vergleich zu unbemannten Missionen? Gibt es langfristige Auswirkungen auf den Weltraumtourismus? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben wir eine Liste häufig gestellter Fragen zur Zukunft der bemannten Raumfahrt zusammengestellt.

Häufigste Fragen

F: Was sind die Hauptrisiken im Zusammenhang mit der bemannten Raumfahrt?

A: Obwohl erhebliche Fortschritte bei Technologie und Sicherheitsprotokollen erzielt wurden, birgt die bemannte Raumfahrt immer noch inhärente Risiken, wie z. B. Strahlenbelastung, physiologische Veränderungen in der Mikrogravitation und die Möglichkeit von Fehlfunktionen von Raumfahrzeugen.

F: Wie hoch sind die Kosten einer bemannten Raumfahrt im Vergleich zu unbemannten Missionen?

A: Bemannte Raumfahrtmissionen sind aufgrund der zusätzlichen Anforderungen an Lebenserhaltungssysteme, Besatzungsschulung und Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Astronauten während der gesamten Reise erheblich teurer als unbemannte Missionen.

F: Was sind die möglichen langfristigen Auswirkungen des Weltraumtourismus?

A: Der Weltraumtourismus hat das Potenzial, neue Wege für die Erkundung, wissenschaftliche Forschung und kommerzielle Möglichkeiten im Weltraum zu eröffnen. Allerdings müssen die Auswirkungen auf die Umwelt, der Schutz von Himmelskörpern und ethische Überlegungen im Zusammenhang mit dieser aufstrebenden Branche sorgfältig berücksichtigt werden.

Während der Countdown bis 2024 beginnt, sieht die Zukunft der bemannten Raumfahrt rosiger aus als je zuvor. Mit einer zunehmenden Anzahl von Markteinführungen und einer vielfältigen Mischung aus staatlichen und privaten Initiativen warten wir gespannt auf das nächste Kapitel unserer Erkundung des Kosmos.

