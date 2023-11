Neue Ära der bemannten Raumfahrt: Rekordzahl an Starts in den USA für 2024 erwartet

By

Die Landschaft der bemannten Raumfahrt steht vor einem bedeutenden Wandel, denn 2024 dürfte ein bahnbrechendes Jahr für orbitale Starts in den USA werden. Insgesamt sieben Missionen, die vom Kennedy Space Center und der Cape Canaveral Space Force Station starten sollen, sollen 26 Astronauten in den Orbit schicken. Dies ist die höchste Anzahl bemannter Starts von der Weltraumküste seit 2009, als es fünf Space-Shuttle-Starts mit 35 Astronauten an Bord gab. Wenn alles wie geplant verläuft, wird es im Jahr 2024 außerdem die meisten Starts mit Besatzung seit 1997 geben, als es acht Space-Shuttle-Missionen gab.

SpaceX hat seit dem Abschluss des Space-Shuttle-Programms eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der bemannten Raumfahrt in den USA gespielt. Der erfolgreiche Start des Crew Dragon Endeavour durch das Unternehmen im Mai 2020, der NASA-Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) brachte, ebnete den Weg für eine neue Ära der kommerziellen Raumfahrt. Seitdem ist SpaceX der einzige in den USA ansässige Trägerraketenwerfer, der eine Kombination aus Missionen im Rahmen des Commercial Crew Program der NASA und privaten Unternehmungen zur ISS sowie Orbitalflügen durchführt.

Wenn wir auf das Jahr 2024 blicken, zeichnen sich noch weitere spannende Aussichten ab. SpaceX plant rekordverdächtige fünf Missionen, darunter die Axiom Space 3-Mission, die einen kurzen Besuch der ISS beinhalten wird. Die Crew-8-Mission wird vier Ersatzbesatzungsmitglieder für einen sechsmonatigen Aufenthalt zur Raumstation schicken. Darüber hinaus bestehen Erwartungen für den ersten bemannten Flug des Artemis-Programms der NASA mit der Raumsonde Orion sowie für den lang erwarteten bemannten Testflug des Boeing CST-100 Starliner.

Diese Entwicklungen bedeuten einen entscheidenden Wendepunkt in der Weltraumforschung, da immer mehr Akteure das Feld betreten. Zusätzlich zu den laufenden bemannten Missionen Russlands und Chinas machen auch private Unternehmen wie Virgin Galactic und Blue Origin Fortschritte im suborbitalen Flug. Diese Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten zum Weltraum wird nicht nur etablierten Supermächten zugute kommen, sondern auch die globale Zusammenarbeit erleichtern, da Regierungen versuchen, ihre eigenen Astronautenprogramme zu fördern.

Während wir gespannt auf die Zukunft der bemannten Raumfahrt blicken, zeigt die Rekordzahl an Starts in den USA im Jahr 2024 die unglaublichen Fortschritte, die wir gemacht haben, und signalisiert eine neue Ära der Weltraumforschung und -entdeckung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie viele US-amerikanische Orbitalstarts werden im Jahr 2024 erwartet?

Im Jahr 2024 sind sieben Missionen vom Kennedy Space Center und der Cape Canaveral Space Force Station aus geplant, bei denen 26 Astronauten in die Umlaufbahn geschickt werden.

2. Wie ist das im Vergleich zu den Vorjahren?

Die geplanten Starts im Jahr 2024 werden die höchste Anzahl bemannter Starts von der Weltraumküste seit 2009 sein. Es werden auch die meisten Starts mit Besatzung seit 1997 sein.

3. Welches Unternehmen ist der wichtigste in den USA ansässige Träger von Menschen?

SpaceX ist seit Mai 2020, nach der Einstellung des Space-Shuttle-Programms, die wichtigste in den USA ansässige Trägerrakete.

4. Welche weiteren Entwicklungen können wir im Jahr 2024 erwarten?

Zusätzlich zu den Missionen von SpaceX könnten im Jahr 2024 der erste bemannte Flug des Artemis-Programms der NASA und Boeings CST-100 Starliner stattfinden. Diese Meilensteine ​​bedeuten vielfältige Möglichkeiten für die Erforschung und Zusammenarbeit im Weltraum.

5. Wie werden sich diese Fortschritte auf die Zukunft der bemannten Raumfahrt auswirken?

Die zunehmende Anzahl von Starts und die Beteiligung verschiedener Akteure auf diesem Gebiet deuten auf eine neue Ära der Weltraumforschung hin, die es mehr Nationen und Organisationen ermöglicht, über die Grenzen der Erde hinaus vorzudringen und zu unserem Verständnis des Universums beizutragen.