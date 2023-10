Die verheerenden Auswirkungen der Brände auf das Pantanal im Jahr 2020

By

Im Pantanal, das als größtes tropisches Süßwasserfeuchtgebiet und kritischer Biodiversitäts-Hotspot gilt, kam es im Jahr 2020 zu schweren Bränden. Die Brände zerstörten etwa 30 % des brasilianischen Teils des Bioms, was einer Fläche von 44,998 Quadratkilometern entspricht. Dies übertrifft frühere Schätzungen, die zwischen 14,307 km² und 36,017 km² lagen.

Forscher des Nationalen Weltraumforschungsinstituts (INPE) in Brasilien nutzten Satellitenbilder des Satelliten SENTINEL-2 der Europäischen Weltraumorganisation, um das Ausmaß der verbrannten Gebiete genau abzuschätzen. Dieser Ansatz erreichte eine bemerkenswerte Genauigkeit von 96 % und übertraf damit andere satellitengestützte Modelle für das Pantanal bei weitem. Die Ergebnisse der Studie werden dazu beitragen, die Schätzungen von Spurengasen und Aerosolen im Zusammenhang mit der Verbrennung von Biomasse zu verbessern.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Auswirkungen von Bränden auf Ökosysteme und Artenvielfalt in klimasensiblen Regionen wie dem Pantanal abzuschätzen, insbesondere angesichts der möglichen Verschärfung der Dürre durch den diesjährigen El Niño. Der nördliche Teil des Pantanal und angrenzende Gebiete im oberen Paraguay-Becken könnten trockener und anfälliger für Brände werden.

Die Studie hebt die Stärken der Satellitenbilder hervor, die das Multispektralinstrument (MSI) an Bord von SENTINEL-2 liefert, darunter seine überlegene räumliche Auflösung von 20 Metern, die detaillierte Informationen über verbrannte Gebiete liefert, und eine zeitliche Auflösung von 5 Tagen.

Die Feuerkrise im Pantanal im Jahr 2020 wurde hauptsächlich durch extreme Dürre verursacht, und das Verständnis der Auswirkungen dieser Wetterereignisse auf das Biom und seine Artenvielfalt ist für Brandmanagement- und Schadensminderungsprogramme von entscheidender Bedeutung. Diese Informationen können Umweltbehörden und Feuerwehrleuten dabei helfen, vorrangige Bereiche und Maßnahmen zur Bekämpfung oder Kontrolle von Bränden festzulegen.

Die Folgen der Brände im Pantanal waren erheblich. In der Regenzeit kommt es in der Region normalerweise zu hohen Wasserständen, aber eine anhaltende Dürre im Jahr 2019, gefolgt von einer Verschlechterung der Bedingungen im Jahr 2020, führte zu einer Verringerung der Wasseroberfläche um 34 % im Vergleich zum Durchschnitt. Die gesamte verbrannte Fläche war 200 % größer als der langjährige Durchschnitt, wobei 35 % zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte verbrannt wurden.

Die ökologischen Auswirkungen der Brände waren verheerend, insbesondere für die Jaguarpopulation, die größte Katzenart in Amerika. Die Brände zerstörten schätzungsweise 45 % der Jaguarpopulation und beeinträchtigten 79 % ihres Heimatgebiets und 54 % der Schutzgebiete. Schätzungen zufolge kamen bei den Waldbränden etwa 16 Millionen Kleintiere und 944,000 größere Tiere ums Leben.

Die wirtschaftlichen Kosten für die Wiederherstellung der betroffenen Gebiete werden auf 123 Millionen US-Dollar geschätzt. Darüber hinaus kam es in den Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegserkrankungen, was die schädlichen Auswirkungen der Brände auf die menschliche Gesundheit noch deutlicher macht.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit fortlaufender Bemühungen zur Verbesserung der Datengenauigkeit und zur Erstellung präziserer Schätzungen, um ein besseres Brandmanagement und einen besseren Umweltschutz im Pantanal und anderen gefährdeten Regionen zu ermöglichen.