Astronomen entdecken Überreste eines verschwundenen Sterns mit dem James Webb-Weltraumteleskop

Astronomen haben mit Hilfe des James Webb Space Telescope (JWST) eine faszinierende Entdeckung gemacht. Sie haben Hinweise auf einen verschwundenen Stern namens N6946-BH1 gefunden, der im Jahr 2009 eine Phase der Aufhellung erlebte, aber statt in eine Supernova zu explodieren, verschwand er. Frühere Versuche, den Stern mit verschiedenen Teleskopen zu beobachten, waren erfolglos, aber die fortschrittlichen Instrumente des JWST haben eine helle Infrarotquelle entdeckt, die Überreste einer Staubhülle zu sein scheint, die die ursprüngliche Position des Sterns umgibt.

Diese neue Entdeckung stellt die Hypothese in Frage, dass N6946-BH1 nach seinem Kollaps zu einem Schwarzen Loch wurde, anstatt eine Supernova auszulösen. Das Team, das die von den JWST-Instrumenten NIRCam und MIRI gesammelten Daten untersuchte, entdeckte außerdem, dass es sich bei der Quelle nicht um ein einzelnes Überresteobjekt handelt, sondern um drei verschiedene Quellen. Dies deutet darauf hin, dass die früheren Beobachtungen des Sterns aufgrund der unzureichenden Auflösung früherer Teleskope eine Mischung dieser drei Quellen waren.

Die alternative Erklärung für die Aufhellung im Jahr 2009 ist, dass sie durch eine Sternenverschmelzung verursacht wurde. Der scheinbar helle, massereiche Stern war in Wirklichkeit ein Sternensystem, das durch die Verschmelzung zweier Sterne heller wurde und dann dunkler wurde. Während die Beweise auf das Verschmelzungsmodell hindeuten, können Astronomen das gescheiterte Supernova-Modell nicht vollständig ausschließen. Diese Entdeckung erweitert unser Verständnis von Supernovae und der Entstehung von Schwarzen Löchern mit Sternmasse.

Die Fähigkeit des JWST, mehrere Quellen in einer 22 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie zu unterscheiden, ist beeindruckend und gibt Anlass zur Hoffnung, dass Astronomen in Zukunft ähnliche Sterne beobachten können. Weitere Datenerhebungen werden dazu beitragen, zu bestätigen, ob es sich bei diesen Ereignissen um Sternverschmelzungen oder tatsächlich gescheiterte Supernovae handelt, und so zu einem besseren Verständnis der Endstadien von Sternen bei ihrer Entwicklung zu Schwarzen Löchern mit Sternmasse beitragen.

Quelle: Originalartikel veröffentlicht von Universe Today