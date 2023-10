Tom Mueller, CEO von Impulse Space, über SpaceX, Orbitalmanöver und die Zukunft der In-Space-Logistik

In einem aktuellen Interview mit Space.com dachte Tom Mueller, der Gründer und CEO von Impulse Space, über seine Zeit bei SpaceX nach, teilte die Lehren von Elon Musk mit und besprach die Ziele seines neuen Unternehmens in der Logistikdienstleistungsbranche im Weltraum .

Mueller, ein renommierter Luft- und Raumfahrtingenieur, wurde 2002 von Elon Musk persönlich angeworben, um beim Start von SpaceX zu helfen. Als erster Mitarbeiter des Unternehmens spielte Mueller eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Merlin-Raketentriebwerks, das die Falcon-9-Rakete und die Falcon-Heavy-Trägerrakete von SpaceX antreibt.

Ende 2020 verließ Mueller SpaceX, um Impulse Space zu gründen, ein in Kalifornien ansässiges Startup, das sich auf die Bereitstellung präziser orbitaler Manövrierfahrzeuge für die Last-Meile-Nutzlastlieferung im erdnahen Orbit (LEO) konzentriert. Die Mira-Raumschiffe und Antriebssysteme des Unternehmens sind darauf ausgelegt, mit einem einzigen Start mehrere Nutzlasten in maßgeschneiderte Umlaufbahnen zu befördern und so mehr Flexibilität und Effizienz in der Orbitallogistik zu bieten.

Die erste Orbitalmission von Impulse Space, LEO Express-1, ist für November 2022 an Bord der Mitfahrmission Transporter-9 von SpaceX geplant. Das Unternehmen plant außerdem eine Marsmission mit Relativity Space im Jahr 2026.

Während des Interviews teilte Mueller mit, dass in den frühen Tagen von SpaceX nur sehr wenige Menschen an die Vision wiederverwendbarer Raketen und Raumschiffe zum Mars geglaubt hätten. Er erinnerte an die Herausforderungen beim Bau der Falcon-1-Rakete und an den Beinahe-Bankrott des Unternehmens. Die Beharrlichkeit von SpaceX hat sich jedoch ausgezahlt und die Falcon-9-Rakete gilt heute als das zuverlässigste und kostengünstigste Fahrzeug der Geschichte.

Als Leiter der Konstruktion des Merlin-Triebwerks der Falcon bezeichnete Mueller den ersten Start der Falcon Heavy im Jahr 2018 und das erste Andocken an die Internationale Raumstation als herausragende Momente seiner Karriere. Er betonte die Bedeutung dieser Erfolge für den Nachweis der Leistungsfähigkeit der Raketentechnologie von SpaceX.

Auf die Frage nach seinen Zielen für Impulse Space äußerte Mueller seinen Glauben an das Potenzial des Raumschiffs von SpaceX, erkannte jedoch dessen Herausforderungen beim Erreichen höherer Energieumlaufbahnen an. Ziel von Impulse Space ist es, diese Lücke zu schließen, indem es kostengünstige, effiziente Antriebsraumfahrzeuge bereitstellt, die die Reise zu höheren Energiebahnen im inneren Sonnensystem erleichtern können.

Mueller erklärte, dass die Rolle von Impulse Space in der Orbitallogistik darin besteht, eine maßgeschneiderte Platzierung von Nutzlasten in verschiedenen Umlaufbahnen anzubieten. Mit der Fähigkeit, im 3D-Raum zu navigieren und verschiedene Höhen, Flugzeuge und Zeitanforderungen zu erfüllen, zielt Impulse Space darauf ab, die optimale Platzierung für die Nutzlast jedes Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auch stark auf die Erkundung jenseits der Erde, einschließlich Missionen zum Mond und zu anderen Planeten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tom Muellers umfassende Erfahrung bei SpaceX und sein neues Projekt mit Impulse Space sein Engagement für die Weiterentwicklung von Raketenantrieben und Orbitalmanövern unter Beweis stellen. Mit innovativen Technologien und einem Fokus auf kundenorientierte Lösungen ist Impulse Space bereit, einen Beitrag zur Zukunft der In-Space-Logistik zu leisten.

Definitionen:

– Raketenantrieb: Die Wissenschaft und Technologie des Antriebs von Raketen oder anderen Raumfahrzeugen für die Weltraumforschung oder andere Anwendungen.

– Orbitales Manövrieren: Der Vorgang, bei dem die Umlaufbahn eines Raumfahrzeugs oder Satelliten mithilfe von Antriebssystemen geändert wird, um dessen Geschwindigkeit und Flugbahn anzupassen.

– Low Earth Orbit (LEO): Die Region des Weltraums um die Erde mit einer Höhe zwischen etwa 160 und 2,000 Kilometern (100 und 1,240 Meilen).

– Antrieb: Die Aktion oder der Vorgang des Vorwärtstreibens oder Vorwärtsschiebens, insbesondere die Nutzung einer Energiequelle für Bewegung oder Kraft.

