Verbesserung der Lumineszenzeffizienz und thermischen Stabilität von NIR-emittierenden Leuchtstoffen

Nahinfrarot (NIR) emittierende phosphorkonvertierte Leuchtdioden (PC-LEDs) haben in aufstrebenden Technologiebereichen wie Nachtsicht und Bio-Bildgebung an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Entwicklung dieser PC-LEDs war jedoch aufgrund des Mangels an leistungsstarken NIR-emittierenden Phosphormaterialien, die durch blaues Licht angeregt werden können, mit Herausforderungen verbunden. Einer der vielversprechenden Materialtypen zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind Granate vom Typ A3B2C3O12, die abstimmbare Strukturen und eine kompakte, koordinierte Umgebung bieten.

In einer kürzlich in Light: Science & Applications veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler des Changchun Institute of Applied Chemistry und der China University of Geosciences über eine Strategie zur gleichzeitigen Verbesserung der Lumineszenzeffizienz und thermischen Stabilität von NIR-emittierendem Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12 berichtet: Cr-Granat-Leuchtstoffe. Dies erreichten die Forscher durch den Einsatz einer Co-Substitutionstechnik chemischer Einheiten, die nur zu einer geringfügigen Verschiebung der Emissionswellenlänge führte.

Die Studie ergab, dass die Effizienz und thermische Stabilität von Cr3+-dotierten Granatleuchtstoffen von Faktoren wie der Anwesenheit von Cr4+-Ionen, die NIR-Licht absorbieren, und der strukturellen Steifigkeit abhängt. Durch den Ersatz von [Y2+–Y4+] durch [Zn3+–Zr3+] minimierten die Forscher das Vorhandensein von Cr4+-Ionen und förderten die vorteilhaften Emissionszentren von Cr3+, was zu einer höheren Lumineszenzeffizienz führte.

Darüber hinaus verbesserte die Einführung der [Zn2+–Zr4+]-Einheit die Steifigkeit der Kristallstruktur, was zu einer hervorragenden thermischen Stabilität führte. Die entwickelten NIR-emittierenden Leuchtstoffe zeigten potenzielle Anwendungen in der Informationsverschlüsselung, der Bildgebung von Biogewebe und der Nachtsicht.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Optimierung der Lumineszenzeigenschaften für Cr3+-dotierte Granatleuchtstoffe. Die Erkenntnisse könnten den Weg für die weitere Erforschung und Entwicklung leistungsstarker NIR-emittierender Leuchtstoffmaterialien ebnen.

Referenz:

Dongjie Liu et al., Valenzumwandlung und Standortrekonstruktion in im nahen Infrarot emittierenden chromaktivierten Granat zur gleichzeitigen Verbesserung der Quanteneffizienz und thermischen Stabilität, Light: Science & Applications (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01283-3

Quelle:

Chinesische Akademie der Wissenschaften