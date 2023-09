Wissenschaftler entwickeln Ultrabreitband-Fotodetektor mit verdrehtem Doppelschicht-Graphen

By

Forscher am ICFO und ihre Mitarbeiter haben einen neuartigen Ultrabreitband-Fotodetektor unter Verwendung von Twisted Double Bilayer Graphen (TDBG) entwickelt. Dieses neue Gerät ist in der Lage, Licht in einem breiten Spektralbereich effizient zu erfassen, von Wellenlängen im fernen Terahertzbereich bis hin zum nahen Infrarot. Der Fotodetektor macht externe elektrische Felder überflüssig und bietet Skalierbarkeit für industrielle Anwendungen.

Für die hyperspektrale Bildgebung werden derzeit herkömmliche Fotoleiteranordnungen auf Basis von Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Elementen verwendet. Sie sind jedoch nicht über das gesamte Spektrum effizient und können Terahertz-Wellenlängen nicht erfassen. Im Gegensatz dazu hat TDBG das Potenzial, diese Einschränkungen zu überwinden und die Leistung und Effizienz der Lichterkennung zu verbessern.

Die Forscher stellten TDBG-Geräte her, indem sie zwei zweischichtige Graphenstapel um einen großen Winkel drehten. Diese Geräte erzeugen ihr eigenes intrinsisches elektrisches Feld, ohne dass zusätzliche Elektroden erforderlich sind, wodurch sie für die Massenproduktion skalierbar sind. Anschließend führte das Team umfangreiche Experimente durch, um die Photoreaktion und Photoleitfähigkeit von TDBG zu untersuchen.

Die Ergebnisse zeigten, dass der TDBG-Ultrabreitband-Fotodetektor eine gute Quanteneffizienz, eine verbesserte Fotoleitfähigkeit durch Zwischenschichtabschirmung und Skalierbarkeit ohne die Notwendigkeit externer Gates aufweist. Dieser Durchbruch eröffnet Möglichkeiten für ein breites Anwendungsspektrum, darunter autonomes Fahren, Umweltüberwachung, Gesundheitswesen, Weltraumforschung, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.

Diese Forschung unterstreicht das Potenzial von verdrilltem doppelschichtigem Graphen als hocheffizientes und vielseitiges Material für die Fotodetektion.

Quellen:

– ICFO/M. Ceccanti