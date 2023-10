Das O2-Makrogerät: Eine vielversprechende Lösung für Typ-1-Diabetes

By

Typ-1-Diabetes stellt im medizinischen Bereich eine große Herausforderung dar, da herkömmliche Behandlungen oft nicht in der Lage sind, die normale Insulinfunktion vollständig wiederherzustellen. Die Idee, Patienten insulinproduzierende Zellen zu transplantieren, um dieses Problem zu lösen, klingt theoretisch einfach, wird jedoch durch das körpereigene Immunsystem erschwert, das dazu neigt, diese transplantierten Zellen anzugreifen und zu zerstören. Eine mögliche Lösung könnte jedoch im O2-Macrodevice liegen, einem implantierbaren Insulin produzierenden Bioreaktor, der vom Department of Chemical Engineering des MIT entwickelt wurde.

Dieses Gerät kapselt Inselzellen, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind, in einer semipermeablen Membran ein. Dadurch kann das Insulin in den Blutkreislauf diffundieren und gleichzeitig die Glukose, die die Insulinproduktion reguliert, in die Inselzellen gelangen. Eine Einschränkung dieser Einkapselungsmethode ist jedoch die fehlende Sauerstoffversorgung der Inselzellen innerhalb der Kapsel, die für ihre Lebensfähigkeit entscheidend ist.

Um dieses Problem zu lösen, nutzt das O2-Macrodevice Elektrolyse. Dabei kommt ein kleiner Energiegewinnungskreislauf zum Einsatz, der Sauerstoff direkt aus dem interstitiellen Wasser des Patienten erzeugt. Durch Anlegen eines Stroms an eine Protonenaustauschmembran zerlegt das Gerät Wassermoleküle in molekularen Sauerstoff, der den Inselzellen zugeführt wird. Währenddessen verteilt sich der bei diesem Prozess entstehende Wasserstoff unschädlich.

Vorläufige Studien an diabetischen Mäusen haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Mäusen, denen das O2-Makrogerät implantiert wurde, gelang es, den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten, wohingegen bei Mäusen, die ein Implantat mit der deaktivierten Sauerstoff erzeugenden Zelle erhielten, bereits nach zwei Wochen eine Hyperglykämie auftrat. Dies deutet darauf hin, dass das Gerät das Problem der Sauerstoffversorgung effektiv löst und die Lebensfähigkeit der implantierten Inselzellen verbessert.

Darüber hinaus hat das Forschungsteam hinter dem O2-Makrogerät auch Massenproduktionsmethoden in Betracht gezogen und Möglichkeiten zur Herstellung der für das Implantat erforderlichen Zellkammer untersucht. Durch den Einsatz der Fotolithographie auf Standard-150-mm-Siliziumwafern ebnen sie den Weg für eine potenzielle kommerzielle Produktion dieser Technologie.

Während die Skepsis aufgrund früherer Enttäuschungen bei der Entwicklung künstlicher Bauchspeicheldrüsenbehandlungen verständlich ist, bietet das O2-Makrogerät einen neuen Ansatz, der vielversprechende Ergebnisse liefern könnte. Indem Diabetes als technische Herausforderung betrachtet wird, können medizinische Fachkräfte innovative Lösungen für die Behandlung und potenzielle Heilung dieser chronischen Erkrankung entdecken.

