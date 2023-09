Aufdeckung der 3D-Formen und Dynamik magnetischer Skyrmionen in Massenmaterialien

Wissenschaftlern am National Institute of Standards and Technology (NIST) ist ein Durchbruch beim Verständnis der dreidimensionalen Formen und Dynamik kleiner tornadoartiger atomarer magnetischer Anordnungen, sogenannter Skyrmionen, in Massenmaterialien gelungen. Skyrmionen haben das Potenzial, die Informationsverarbeitung und -speicherung zu revolutionieren, da sie im Vergleich zu aktuellen Methoden deutlich weniger Energie benötigen.

Die traditionelle binäre Informationsverarbeitung basiert auf elektrischen Ladungszuständen, die Widerstand und Wärme erzeugen. Im Gegensatz dazu bieten Skyrmionen eine effizientere Lösung, indem sie Informationen in stabilen magnetischen Zuständen manipulieren und speichern und dabei den Spin (magnetische Polarität) atomarer Teilchen anstelle der elektrischen Ladung nutzen. Dieses Forschungsgebiet ist als Spintronik bekannt.

Das vom NIST geleitete Team hat sich auf magnetische Skyrmionen konzentriert, die aufgrund der magnetischen und elektrischen Eigenschaften der umgebenden Atome auf natürliche Weise in bestimmten Atomgittern entstehen. Diese Skyrmionen haben typischerweise eine Größe von 20 bis 200 Nanometern.

Um die 3D-Formen und Dynamik von Skyrmionen zu untersuchen, verwendeten die Forscher Neutronenbildgebung und einen Rekonstruktionsalgorithmus. Sie erstellten Massenproben mit gestapelten Skyrmionröhren und richteten einen Neutronenstrahl auf die Proben. Durch schrittweises Drehen der Proben und Kombinieren der resultierenden „Scheiben“ konnte das Team ein 3D-Bild der Skyrmionröhren erstellen.

Die Forschung ergab, dass Skyrmionröhren in Massenmaterialien aufgrund von Defekten und Asymmetrien im Gitter keine konsistenten Formen bilden. Das Verständnis dieser Effekte und wie das Material manipuliert werden kann, um sie zu kontrollieren, ist für die weitere Forschung und mögliche Anwendungen von entscheidender Bedeutung.

Die Ergebnisse dieser Studie öffnen Türen für die Nutzung von Skyrmionen für eine effizientere Informationsverarbeitung und -speicherung. Durch die Entschlüsselung der Geheimnisse der Skyrmion-Dynamik können Wissenschaftler neue Möglichkeiten für die Zukunft der Spintronik erkunden.

Quelle:

– Naturphysik (2023)

– NIST