Neue Einblicke in Proteine ​​des Immunsystems und mögliche Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten

Forscher des Bridge Institute am USC Michelson Center for Convergent Bioscience haben in Zusammenarbeit mit internationalen Teams erhebliche Fortschritte beim Verständnis bestimmter Proteine ​​des Immunsystems erzielt. Die in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Studie konzentriert sich auf die Komplementkaskade und ihre Rolle bei unserer Immunantwort.

Die Komplementkaskade besteht aus einer Reihe von Ereignissen, die aktiviert werden, wenn potenzielle Bedrohungen im Körper erkannt werden. Bei diesem Prozess entstehen die Proteinbotenstoffe C3a und C5a, die dann bestimmte Rezeptoren auf den Zellen aktivieren und so interne Signale auslösen. Die Mechanismen dieser Rezeptoren, insbesondere von C5aR1, sind jedoch noch unklar.

Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie konnten die Forscher detaillierte Bilder dieser Rezeptoren in Aktion aufnehmen. Diese Bilder geben Aufschluss darüber, wie die Rezeptoren mit Molekülen interagieren, bei Aktivierung ihre Form ändern und Signale innerhalb der Zelle übertragen.

Die Ergebnisse haben potenzielle Auswirkungen auf die Entwicklung von Arzneimitteln, die auf diese Rezeptoren abzielen, um eine Reihe von Krankheiten zu behandeln, darunter schwere Fälle von COVID-19, rheumatoide Arthritis, neurodegenerative Erkrankungen und Krebs. Diese Forschung bietet umfassende Einblicke in eine entscheidende Rezeptorfamilie innerhalb des Immunsystems und legt den Grundstein für zukünftige Studien, die darauf abzielen, die Kraft der natürlichen Abwehrkräfte unseres Körpers zu nutzen.

Da die Weltgemeinschaft weiterhin mit Krankheiten konfrontiert ist, die Millionen von Menschen betreffen, wird es immer wichtiger, die Nuancen unseres Immunsystems zu verstehen. Diese Forschung trägt zu diesem Verständnis bei und eröffnet potenzielle Wege für innovative Behandlungsoptionen.

Quelle: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Molekulare Grundlagen der Bindung, Aktivierung und Signalverzerrung von Anaphylatoxin an Komplementrezeptoren. Zelle. 2023:S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020