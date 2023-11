Die Schönheit städtischer Lichter aus dem Weltraum

By

Während sie an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) hoch über der Erde schwebte, bestaunte die Astronautin Jasmin Moghbeli die atemberaubenden Lichter der Stadt im Nordosten der USA. Von ihrem Aussichtspunkt 262 Meilen über Maine aus nahm sie atemberaubende Bilder großer städtischer Gebiete auf, darunter Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; und Washington, D.C

Das Foto fängt einen faszinierenden Anblick ein: das weitläufige beleuchtete Netzwerk der menschlichen Zivilisation aus dem Weltraum. Es dient als Erinnerung an die unglaublichen Fortschritte der Menschheit und die Schönheit und Vernetzung unserer Welt.

Die ISS umkreist den Planeten alle 90 Minuten und durchläuft innerhalb von 16 Stunden bemerkenswerte 24 Erdumrundungen. Das bedeutet, dass die Astronauten an Bord in diesem Zeitraum 16 Sonnenauf- und -untergänge erleben. Eine so schnelle Abfolge von Tag- und Nachtzyklen zeigt den atemberaubenden Kontrast zwischen der Dunkelheit des Weltraums und den pulsierenden Lichtern, die von unseren Städten ausgehen.

Wenn Sie vom Weltraum fasziniert sind und selbst einen Blick auf die ISS werfen möchten, können Sie die Website „Spot the Station“ besuchen. Dort finden Sie Informationen darüber, wo sich die ISS derzeit befindet und wann sie über Ihr Gebiet fliegen wird. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, diesem von Menschenhand geschaffenen Wunder dabei zuzusehen, wie es über den Nachthimmel reist und mit seiner Präsenz Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt verbindet.

Das von der Astronautin Jasmin Moghbeli aufgenommene Bild erinnert uns an die Kraft menschlicher Errungenschaften und daran, wie unsere Zivilisation einen Lichtteppich über die Erde gewebt hat. Es ist ein Beweis für unseren Einfallsreichtum, unseren Fortschritt und unsere grenzenlose Fähigkeit, Grenzen zu erkunden und zu überschreiten.

Wenn Sie also das nächste Mal in den Nachthimmel blicken, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Schönheit der städtischen Lichter zu genießen, die hell aus dem Weltraum strahlen – ein Beweis für die menschliche Brillanz und die Wunder unserer Welt.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie weit über der Erde befand sich die Internationale Raumstation, als das Foto aufgenommen wurde?

Die Astronautin Jasmin Moghbeli hat das Foto aus einer Höhe von 262 Meilen über Maine aufgenommen.

2. Wie viele Umlaufbahnen macht die Internationale Raumstation in 24 Stunden?

Die ISS umrundet die Erde innerhalb von 16 Stunden 24 Mal.

3. Kann ich die Internationale Raumstation von meinem Standort aus sehen?

Ja, Sie können den Standort der ISS verfolgen und herausfinden, wann sie in Ihrer Nähe sichtbar sein wird, indem Sie die Spot the Station-Website besuchen.

4. Was symbolisiert das Bild?

Das Bild symbolisiert menschliche Errungenschaften, Fortschritt und die Vernetzung unserer Welt durch das Netzwerk städtischer Lichter, das vom Weltraum aus gesehen wird.