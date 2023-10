Die Freude am Bouldern entdecken: Die Perspektive eines Nicht-Sportlers

By

Bouldern, eine Form des Felskletterns, die an künstlichen Innenwänden ohne Seile oder Klettergurt stattfindet, kann für nicht sportliche Menschen wie mich einschüchternd wirken. Nachdem ich es jedoch Anfang des Jahres ausprobiert hatte, stellte ich schnell fest, dass Bouldern unabhängig vom Leistungsniveau zugänglich und unterhaltsam ist.

Als ich zum ersten Mal eine Boulderhalle betrat, war ich überwältigt vom Anblick erfahrener Kletterer, die mühelos die Wände überwinden. Ich zweifelte an meinen eigenen Fähigkeiten und fragte mich, wie ich als Schriftstellerin und Hauskatzenmutter in der Lage sein sollte, solch körperlich anstrengende Bewegungen auszuführen. Trotz meiner Vorbehalte habe ich beschlossen, es zu versuchen.

Mit der Unterstützung und Ermutigung meines Freundes und seines erfahrenen Kletterfreundes begann ich, die einfachsten Routen in der Farbe Lila auszuprobieren. Selbst das Aufstehen vom Boden war anfangs eine Herausforderung, aber als ich weiter kletterte, fühlte ich mich körperlich erschöpft, aber dennoch hocherfreut.

Klettern und Bouldern bieten sowohl körperliche als auch geistige Vorteile. Es trägt zum Aufbau von Kraft und Ausdauer bei, hält den Geist konzentriert, reduziert Ängste und stärkt das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Der Problemlösungsaspekt der Aktivität förderte das Gefühl der Teamarbeit und Kameradschaft zwischen Kletterern unterschiedlicher Leistungsniveaus.

Obwohl ich nur langsam vorankam, bin ich nun zum Klettern auf orangefarbenen Felsen übergegangen, dem nächsten Level nach lila. Ich falle immer noch regelmäßig, aber das hat meiner Begeisterung keinen Abbruch getan. Jede Woche verändern sich die Felsformationen, was die Übung interessant und spannend macht.

Bouldern ist für mich und meine Freunde zu einem gemeinsamen Hobby geworden und ersetzt die übliche Routine des Essens und Trinkens am Wochenende. Ich kann das Bouldern wärmstens jedem empfehlen, insbesondere denen, die sich als nicht sportlich bezeichnen. Leidenschaft in etwas zu finden, in dem man mittelmäßig ist, kann befreiend sein und große Freude bereiten.

Ob ich jemals anspruchsvollere Routen bewältige oder nicht, ich werde weiter klettern, einfach weil es mir Freude macht. Wenn eine Aktivität zum persönlichen Vergnügen und nicht zur externen Bestätigung ausgeübt wird, ermöglicht sie uns, eine leichtere Welt zu erleben.

