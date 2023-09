Elektronendynamik in Flüssigkeiten mithilfe intensiver Laserfelder verstehen

In einer kürzlich in Nature Physics veröffentlichten Studie haben Forscher das einzigartige Verhalten der Elektronendynamik in Flüssigkeiten beleuchtet, wenn sie intensiven Laserfeldern ausgesetzt werden. Durch den Einsatz der HHG-Technik (High Harmonic Generation), bei der hochenergetische Photonen mithilfe intensiver Laserfelder erzeugt werden, konnte das Wissenschaftlerteam die Elektronendynamik in Flüssigkeiten untersuchen und die mittlere freie Weglänge des Elektrons aufdecken.

Elektronen in Flüssigkeiten spielen bei verschiedenen chemischen Prozessen eine entscheidende Rolle, und das Verständnis ihres Verhaltens ist für die Weiterentwicklung unseres Wissens in Bereichen wie biologischen Prozessen und DNA-Schäden von entscheidender Bedeutung. Allerdings war die Erfassung der ultraschnellen Elektronenbewegungen in Flüssigkeiten aufgrund ihrer extrem kurzen Zeitskalen in der Größenordnung von Attosekunden eine große Herausforderung.

Die Forscher entwickelten an der ETH Zürich eine spezielle Apparatur, um die Wechselwirkung von Flüssigkeiten mit intensiven Lasern zu untersuchen. Sie entdeckten, dass die maximale Photonenenergie, die durch HHG in Flüssigkeiten erzielt wird, unabhängig von der Wellenlänge des Lasers war, was auf ein einzigartiges Verhalten im Vergleich zu Gasen und Feststoffen hinweist.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die mittlere freie Weglänge des Elektrons, also die durchschnittliche Entfernung, die ein Elektron zurücklegen kann, bevor es mit einem anderen Teilchen kollidiert, die maximale Photonenenergie bestimmt. Die Forscher konnten diese Größe, die sogenannte effektive mittlere freie Elektronenweglänge, aus experimentellen Daten mithilfe eines analytischen Modells ermitteln, das die Elektronenstreuung berücksichtigte.

Diese Studie liefert nicht nur wertvolle Einblicke in die Elektronendynamik in Flüssigkeiten, sondern etabliert HHG auch als neues spektroskopisches Werkzeug zur Untersuchung von Flüssigkeiten. Durch ein tieferes Verständnis dieser ultraschnellen Prozesse können Wissenschaftler die Forschung in Bereichen wie Chemie, Biologie und Materialwissenschaften vorantreiben.

Insgesamt eröffnet diese Forschung neue Möglichkeiten für die Untersuchung des Elektronenverhaltens in Flüssigkeiten und ebnet den Weg für zukünftige Studien zur Dynamik von Elektronen in dieser wichtigen Phase der Materie.

