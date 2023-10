IIAS-Forscherin Kellie Gerardi nimmt am Forschungsraumflug Galactic 05 teil

By

Das International Institute for Astronautical Sciences (IIAS) hat bekannt gegeben, dass die Bioastronautikforscherin und Nutzlastspezialistin Kellie Gerardi das Institut beim bevorstehenden Forschungsraumflug „Galactic 05“ mit Virgin Galactic vertreten wird.

„Galactic 2“ soll am 2023. November 05 eröffnet werden und ist der sechste Raumflug von Virgin Galactic in diesem Jahr. Die Mission umfasst die Umwandlung des Raumschiffs in ein suborbitales Weltraumlabor für weltraumgestützte Forschung.

Begleitet wird Gerardi auf dieser Mission von Dr. Alan Stern, einem US-amerikanischen Planetenforscher und stellvertretenden Vizepräsidenten im Raumfahrtsektor des Southwest Research Institute sowie einem Privatastronauten französisch-italienischer Nationalität.

Als weltweit erster von der Industrie geförderter Forscher, der mit einem Flug auf einem kommerziellen Raumschiff beauftragt wurde, wird Gerardi während des Raumflugs drei Nutzlastexperimente durchführen. Der Schwerpunkt dieser Experimente liegt auf der Fluiddynamik, der menschlichen Biometrie und der Glukoseüberwachung. Darüber hinaus wird Gerardi die Erfahrungen der Forscher bewerten, um zukünftige vom IIAS gesponserte Forschungsraumflüge und Trainingsprogramme zu verbessern.

Virgin Galactic und IIAS haben bei der Nutzlastintegration und der Flugchoreografie eng zusammengearbeitet, um die wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte der Mission „Galactic 05“ zu maximieren. Diese Mission stellt für das IIAS einen Meilenstein in seinem Engagement dar, durch Forschung von globalem Nutzen eine inklusive Raumfahrtzukunft zu fördern.

Begleitet wird Gerardi am Spaceport America von den IIAS-Forschern Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad und Dr. Shawna Pandya. Sie unterstützen bei der Nutzlastintegration und führen die Datenanalyse nach dem Flug durch.

Diese Mission zeigt nicht nur Fortschritte in der Weltraumforschung, sondern unterstreicht auch die wachsende Zusammenarbeit zwischen kommerziellen Raumfahrtunternehmen und Forschungseinrichtungen. Es markiert einen weiteren Schritt vorwärts im Streben nach wissenschaftlichem Fortschritt und der Erforschung neuer Grenzen.

