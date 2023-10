Die Schönheit des Himmels: Sternenparty im Hanle Dark Sky Reserve

By

Das Indian Institute of Astrophysics (IIA) organisierte kürzlich die erste offizielle Sternenparty für erfahrene Amateurastronomen im Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) in Ladakh, Indien. Hanle ist die Heimat des Indischen Astronomischen Observatoriums des IIA und sein dunkler Himmel und das trockene Wetter machen es zu einem idealen Standort für professionelle Teleskope.

Rund 30 Amateurastronomen aus verschiedenen Städten Indiens reisten mit ihren Teleskopen und Kameras nach Hanle, um die Schönheit des unberührten Himmels, frei von Lichtverschmutzung, zu erleben. Die Teilnehmer wollten unbedingt Fotos von schwachen Himmelsobjekten machen, die an anderen Orten schwer zu beobachten sind.

Das Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), das ein Gebiet mit einem Radius von etwa 22 km um Hanle umfasst, wurde kürzlich von der UT Ladakh zur Beobachtung und Kontrolle der Lichtverschmutzung in der Region ausgewiesen. Ziel dieser Bezeichnung ist es, den makellosen dunklen Himmel für die astronomische Forschung zu bewahren.

Vertieft in ihre individuellen Astrofotografie-Projekte stellten die Teilnehmer ihre Teleskope außerhalb der Sternwarte auf. Die kalten Nächte schreckten sie nicht ab, als sie, eingehüllt in warme Kleidung, den niedrigen Temperaturen trotzten und durch ihre Teleskope blickten. Es zeigte sich eine Vielzahl von Gaswolken und Galaxien mit einem Detaillierungsgrad, der in lichtverschmutzten Städten kaum zu erkennen ist.

Sudhash Natarajan von der Bangalore Astronomical Society teilte seine Erfahrungen mit der Beobachtung obskurer, schwacher Galaxien am HDSR dank des außergewöhnlich dunklen Bortle-1-Himmels. Er betonte die Herausforderungen, die die große Höhe, das kalte Klima, der Sauerstoffmangel und der Transport schwerer Ausrüstung mit sich bringen, betonte jedoch, dass sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt habe.

Die Sternenparty bot erfahrenen Amateurastronomen eine einzigartige Gelegenheit, in einer Umgebung, die von den Störungen künstlicher Lichtquellen unberührt blieb, in die Wunder des Universums einzutauchen. Der Erfolg dieser Veranstaltung ist ein gutes Zeichen für zukünftige Zusammenkünfte, die es den Enthusiasten ermöglichen werden, die Wunder des Nachthimmels weiter zu erkunden.

