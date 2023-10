Indisches Institut für Astrophysik fördert „Astrotourismus“ mit jährlicher „Star Party“ im Hanle Dark Sky Reserve

By

Das Indian Institute of Astrophysics (IIA) erwägt die Förderung des „Astrotourismus“, indem es die „Star Party“ zu einer jährlichen Veranstaltung im Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) in Ost-Ladakh macht. Diese Idee entstand nach der erfolgreichen Organisation der ersten offiziellen „Star Party“ für erfahrene Amateurastronomen am HDSR.

Hanle, die Heimat des Indischen Astronomischen Observatoriums des IIA, ist bekannt für seinen dunklen Himmel und sein trockenes Wetter, was es zu einem idealen Ort für die Sternenbeobachtung macht. Rund 30 Amateurastronomen nahmen an der Veranstaltung teil und brachten ihre Teleskope und Kameras mit, um die Schönheit des unverschmutzten Himmels einzufangen und Himmelsobjekte zu fotografieren, die sonst an anderen Orten schwer zu fotografieren wären.

Das Hanle Dark Sky Reserve zielt darauf ab, die Lichtverschmutzung in der Region zu kontrollieren, um den makellosen dunklen Himmel für die astronomische Forschung zu bewahren. Es wird erwartet, dass diese Initiative auch die sozioökonomische Entwicklung in den örtlichen Dörfern vorantreiben wird, da das Reservat als Touristenziel für Astrofotografie und Sternenbeobachtung beworben wird.

Das Indian Institute of Astrophysics plant, die HDSR Star Party als jährliche Veranstaltung zu etablieren, die Astronomiebegeisterte aus ganz Indien und dem Ausland anzieht. Die Veranstaltung wurde vom Unionsterritorium Ladakh unterstützt, das die Reisekosten von Leh nach Hanle finanzierte und als Mitorganisator fungierte.

Darüber hinaus hat die IIA im Rahmen ihrer Bemühungen zur Förderung des Astrotourismus 24 kleine Teleskope gekauft und sie an ausgewählte Dorfbewohner im Reservat verteilt. Diese Dorfbewohner wurden zu Astronomiebotschaftern ausgebildet, die Besucher führen und als sachkundige Vermittler des Nachthimmels dienen.

Das Hanle Dark Sky Reserve bietet den Dorfbewohnern eine einzigartige Gelegenheit, sich am wissenschaftlich fundierten Tourismus zu beteiligen und von der zunehmenden Zahl von Gastfamilien für Astrotouristen zu profitieren. Mit seinem atemberaubend dunklen Himmel und der Begeisterung der örtlichen Bevölkerung birgt das HDSR-Projekt ein erhebliches Potenzial sowohl für die astronomische Forschung als auch für die Förderung des Tourismus in der Region.

Definitionen:

Astrotourismus – Tourismus, der sich auf die Beobachtung und Erfahrung von Himmelsphänomenen wie Sternbeobachtung und Astrofotografie konzentriert.

Star Party – Eine Veranstaltung, bei der Astronomen und andere Sterngucker zusammenkommen, um Himmelsobjekte zu beobachten und zu studieren.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – Ein Gebiet im Osten Ladakhs, Indien, das für seinen außergewöhnlich dunklen Himmel bekannt ist und sich der Erhaltung dieser unberührten Bedingungen für die astronomische Forschung widmet.

Indian Institute of Astrophysics (IIA) – Ein Forschungsinstitut in Bengaluru, Indien, das sich dem Studium der Astrophysik und der Durchführung astronomischer Forschung widmet.

Quellen:

– Indisches Institut für Astrophysik (IIA)

– Unionsterritorium Ladakh