Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es auf der Venus möglicherweise erdähnliche Plattentektonik gab, was die Möglichkeit antiken Lebens eröffnete

Neue Forschungen haben eine faszinierende Entdeckung über die Venus enthüllt – den zweiten Planeten von der Sonne und oft als Zwilling der Erde angesehen. Laut einem Team von Wissenschaftlern der Brown University könnte die Venus vor Milliarden von Jahren eine erdähnliche Plattentektonik besessen haben. Dieser Befund stellt frühere Annahmen über die unwirtliche Natur der Venus in Frage und lässt vermuten, dass der glühend heiße Planet einst Leben beherbergte.

Zu dieser Schlussfolgerung gelangten die Forscher durch eine Kombination aus atmosphärischer Datenerfassung und Computermodellierung. Durch die Untersuchung der aktuellen atmosphärischen Zusammensetzung und des Oberflächendrucks der Venus postulierte das Team, dass diese Bedingungen nur dann möglich wären, wenn der Planet in seiner Vergangenheit Plattentektonik erlebt hätte. Im Gegensatz zu den dynamischen und vielfältigen geologischen Strukturen der Erde, die durch Plattentektonik entstehen, besitzt die Venus einen stagnierenden Deckel – eine einzelne feste Platte, die Bewegungen und Gasaustritt aus ihrem Inneren begrenzt.

Allerdings glauben die Forscher, dass die Venus nicht immer so war. Vor etwa 3.5 bis 4.5 Milliarden Jahren dürfte es auf der Venus zu einer Plattentektonik ähnlich der auf der Erde gekommen sein. Diese Periode der Plattentektonik könnte die Fülle an Stickstoff und Kohlendioxid erklären, die heute in der Atmosphäre der Venus vorhanden ist. Dies impliziert auch, dass der Planet möglicherweise in der Lage war, mikrobielles Leben zu beherbergen, bevor er bedeutende Veränderungen durchlief, die ihn von seiner Ähnlichkeit mit der Erde trennten.

Diese bahnbrechende Forschung stellt die binäre Perspektive der Bestimmung der Fähigkeit eines Planeten, Leben zu unterstützen, in Frage. Anstelle einer einfachen Ja- oder Nein-Antwort müssen Wissenschaftler nun die Nuancen der geologischen Geschichte einer Welt berücksichtigen. Diese Entdeckung hat auch Auswirkungen auf die Erforschung anderer Himmelskörper, wie beispielsweise Europa, einem Jupitermond, der eine erdähnliche Plattentektonik aufweist. Darüber hinaus führt es zu einer Neubewertung der Bewohnbarkeit von Exoplaneten, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen.

Obwohl diese Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse liefern, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Zukünftige Missionen, wie die für 2031 geplante DAVINCI-Mission der NASA, werden tiefer in die Geheimnisse der Venus eintauchen und möglicherweise die Forschung bestätigen. Wissenschaftler wollen unbedingt verstehen, warum sich die Plattentektonik der Venus verändert hat und welche Faktoren zu ihrer radikalen Abweichung von den Bedingungen auf der Erde geführt haben. Die Aufklärung dieser Geheimnisse könnte Licht auf das Schicksal unseres eigenen Planeten und die Bedingungen werfen, die ihn auf eine Venus-ähnliche Flugbahn zwingen könnten.

