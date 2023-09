Frank Rubio bereut trotz rekordverdächtiger Leistung die jahrelange Abwesenheit von der Familie

By

Der Astronaut Frank Rubio, der derzeit den Titel für den längsten Aufenthalt eines NASA-Astronauten im Weltraum trägt, hat verraten, dass er die Mission abgelehnt hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie sich über ein Jahr statt der geplanten sechs Monate erstrecken würde. Dieses Geständnis machte Rubio kürzlich in einem Interview von der Internationalen Raumstation (ISS).

Rubios Mission wurde verlängert, als das Raumschiff, das ihn zurück zur Erde transportieren sollte, anfing, Kühlmittel auszulecken, während es an der ISS befestigt war. Infolgedessen verbrachte er etwas mehr als ein Jahr in der erdnahen Umlaufbahn, loggte sich in 371 Tagen ein und war der erste US-Astronaut und einer von nur sechs Menschen, der ein Jahr im Weltraum verbrachte.

Rubio gibt jedoch zu, dass er sich aufgrund wichtiger Familienereignisse, die er verpassen musste, nicht freiwillig für eine so lange Mission angemeldet hätte. Dennoch erkennt er die persönlichen Opfer der Astronauten an, um die Raumstation betriebsbereit zu halten.

Rubio kehrt am 27. September zur Erde zurück und freut sich darauf, seine Familie wiederzusehen und die einfachen Freuden des Lebens auf der Planetenoberfläche zu genießen. Er möchte sich darauf konzentrieren, Zeit mit seinen Lieben zu verbringen und die Ruhe und Stille der Natur zu genießen.

