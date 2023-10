Neue Studie zeigt die Bedeutung einer körperpositiven Erziehung

By

Eine aktuelle Studie hat die schädlichen Auswirkungen von Kommentaren auf den Körper von Kindern beleuchtet, unabhängig davon, ob sie als „fett“ oder „dünn“ wahrgenommen werden. Die von einem Psychologenteam durchgeführte Studie ergab, dass Kinder im Alter von drei Jahren negative Eigenschaften mit dicken Körpern assoziieren, wenn sie negativen Kommentaren von Erwachsenen ausgesetzt sind.

Für Eltern und Betreuer ist es wichtig, sich der Botschaften bewusst zu sein, die sie Kindern über das Körperbild vermitteln. Ganz gleich, ob es sich um eine beiläufige Bemerkung oder einen gut gemeinten Ratschlag handelt: Kommentare zur körperlichen Erscheinung eines Kindes können sich mit zunehmendem Alter nachhaltig auf sein Selbstwertgefühl und sein Körperbild auswirken.

Kinder sind sehr beeinflussbar und ihr Selbstwertgefühl wird stark von den Erwachsenen um sie herum beeinflusst. Wenn Erwachsene sich negativ über den Körper eines Kindes äußern, verstärkt das gesellschaftliche Vorurteile und kann zu verinnerlichten Gefühlen von Scham und Selbsthass führen.

Anstatt sich auf das Aussehen zu konzentrieren, sollten Eltern der Förderung eines positiven Körperbildes und Selbstvertrauens bei ihren Kindern Priorität einräumen. Sie zu ermutigen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die ihnen Spaß machen, ihre Stärken und einzigartigen Qualitäten hervorzuheben und eine gesunde Beziehung zu Ernährung und Bewegung zu fördern, sind wichtige Schritte beim Aufbau einer starken Grundlage für Körperpositivität.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Körper anders ist und dass Schönheit alle Formen und Größen hat. Indem wir Vielfalt annehmen und Kindern beibringen, sich selbst so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie sind, können wir sie befähigen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die oft unrealistische Erwartungen an das Aussehen stellt.

FAQ:

F: Ist es schädlich, den Körper eines Kindes zu kommentieren?

A: Ja, Untersuchungen zeigen, dass Kommentare über den Körper eines Kindes, egal ob es als „fett“ oder „dünn“ gilt, negative Folgen für sein Selbstwertgefühl und sein Körperbild haben können.

F: Wie können Eltern ein positives Körperbild ihrer Kinder fördern?

A: Eltern können ein positives Körperbild fördern, indem sie die Stärken und einzigartigen Qualitäten ihres Kindes betonen, die Teilnahme an Aktivitäten fördern, die ihm Spaß machen, und eine gesunde Beziehung zu Essen und Bewegung pflegen.

F: Warum ist Körperpositivität für Kinder wichtig?

A: Körperpositivität ist für Kinder wichtig, weil sie ihnen beibringt, sich selbst so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie sind, unabhängig von gesellschaftlichen Schönheitsstandards. Es fördert das Selbstvertrauen, die Belastbarkeit und eine gesunde Beziehung zum eigenen Körper.