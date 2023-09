Die Kunst des langsamen Gehens: In einer schnelllebigen Welt ein langsameres Tempo annehmen

By

In einer Welt, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legt, scheint das langsame Gehen fehl am Platz zu sein. Ein Elternteil teilt jedoch die transformative Erfahrung, beim Gehen mit seinem Kleinkind ein langsameres Tempo zu wählen. Der Autor beobachtet die vorsichtige und neugierige Herangehensweise ihres Kindes an das Gehen und wie sie dadurch gezwungen wird, ihre eigenen schnelllebigen Gewohnheiten zu überdenken.

Langsameres Gehen kann ein meditatives und magisches Erlebnis sein und einem die Welt mit neuen Augen sehen. Allerdings betont der Autor auch die Herausforderungen, sich in einer Stadt zurechtzufinden, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Bei der Planung von Fußgängerüberwegen und Verkehrssignalen wird häufig davon ausgegangen, dass jeder mit einer bestimmten Geschwindigkeit geht, wobei diejenigen außer Acht gelassen werden, die möglicherweise mehr Zeit benötigen.

Laut David Levinson, Professor für Transportwesen, ist die Welt darauf ausgelegt, Menschen zum Wohle anderer voranzutreiben. Unsere Besessenheit von Zeitoptimierung, die im mittelalterlichen Konzept öffentlicher Uhren verwurzelt ist, hat zu einer Gesellschaft geführt, die Eile und das schnelle Erreichen von Zielen schätzt. Infolgedessen haben viele Menschen die Fähigkeit verloren, den gegenwärtigen Moment voll und ganz zu genießen und die Umgebung zu schätzen.

Der Autor weist darauf hin, dass es sinnvoll ist, langsamer zu werden und sich dem Wunder des Wanderns hinzugeben. Es ist wichtig, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die Dinge um ihrer selbst willen wertzuschätzen und nicht ständig auf die nächste Aufgabe zu blicken. Die Erfahrungen beim Spazierengehen mit einem Kind haben dem Autor die Ungeduld der Gesellschaft gezeigt, aber auch die Schönheit des Wachstums und der Erkundung im eigenen Tempo.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schnelllebigkeit unserer Welt uns zwar dazu verleitet, durch das Leben zu hetzen, es aber sinnvoll ist, ein langsameres Tempo anzunehmen. Entschleunigung ermöglicht es uns, den gegenwärtigen Moment vollständig zu erleben und das Wunder der Welt um uns herum zu schätzen. Vielleicht ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und die Reise zu genießen, auch wenn das bedeutet, im Tempo eines Kleinkindes zu gehen.

Quellen:

– David Levinson, Professor für Transport an der University of Sydney

– Joseph Henrich, Anthropologe

Hinweis: Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des Quellartikels mit dem Titel „Die Kunst des langsamen Gehens: Nehmen Sie das Tempo Ihres Kleinkindes an“.