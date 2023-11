Die Bedeutung integrierter Einrichtungen zur Behandlung von Essstörungen in Irland

By

Quelle: Irish Independent

Laut einer besorgten Mutter, Amy Hanley, verursacht der Mangel an integrierten Behandlungseinrichtungen für Essstörungen in Irland unnötiges Leid für Patienten und ihre Familien. Ihre 16-jährige Tochter Arabella, bei der Anorexia nervosa diagnostiziert wurde, war aufgrund der Unterbrechung der Versorgung gezwungen, zwischen verschiedenen Krankenhäusern zu wechseln. Während einige Krankenhäuser psychiatrische Unterstützung anbieten, fehlen ihnen die notwendigen Einrichtungen für die Ernährung über eine Magensonde, die Arabella benötigt. Andererseits mangelt es Krankenhäusern mit NG-Röhreneinrichtungen an Spezialisten für Essstörungen, die die notwendige psychologische Unterstützung leisten könnten. Diese Hin- und Herbewegung verlängert nicht nur den Genesungsprozess von Arabella, sondern erhöht auch den emotionalen Stress für die gesamte Familie.

Amy Hanley organisiert eine Protestaktion im Gesundheitsministerium, um Veränderungen und einen besseren Zugang zu integrierten Behandlungszentren zu fordern. Sie glaubt, dass Patienten wie ihrer Tochter von einem oder zwei spezialisierten Essstörungszentren im Land, die sowohl medizinische als auch psychische Unterstützung bieten, großen Nutzen hätten. Eine frühzeitige Intervention ist bei der Behandlung von Essstörungen von entscheidender Bedeutung, da sie verhindern kann, dass die Krankheit schlimmer wird und die Genesung schwieriger wird. Eine fachärztliche ambulante Behandlung gilt als die effektivste Möglichkeit für Menschen mit Essstörungen, wieder gesund zu werden.

Tatsache: Arabella, ein 16-jähriges Mädchen mit Anorexia nervosa, musste zwischen verschiedenen Krankenhäusern in Irland hin und her pendeln, da es an integrierten Behandlungseinrichtungen für Essstörungen mangelte.

Das Gesundheitsministerium hat zwar den Bedarf an Verbesserungen erkannt, behauptet jedoch, dass die wirksamste Behandlungsumgebung für Essstörungen in der Gemeinschaft sei. Sie glauben, dass engagierte gemeindenahe Essstörungsdienste, die von multidisziplinären Teams mit Fachausbildung besetzt sind, am besten für eine evidenzbasierte Pflege und Behandlung geeignet sind. Der Health Service Executive (HSE) hat der Behandlung von Essstörungen im Rahmen seiner nationalen klinischen Programme Priorität eingeräumt, mit dem Ziel, durch einen evidenzbasierten Ansatz eine qualitativ hochwertige, personenzentrierte Versorgung zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das derzeitige fragmentierte System zur Behandlung von Essstörungen in Irland unnötiges Leid verursacht und die Genesung von Patienten wie Arabella verzögert. Integrierte Behandlungseinrichtungen, die medizinische und psychische Gesundheitsunterstützung kombinieren, werden dringend benötigt, um die bestmöglichen Ergebnisse für Menschen mit Essstörungen zu gewährleisten. Das Gesundheitsministerium und die HSE müssen zusammenarbeiten, um dieses Problem anzugehen und den Bedürftigen eine zugängliche und umfassende Versorgung zu bieten.

FAQs zur Behandlung von Essstörungen in Irland

1. Was ist Anorexia nervosa?

Anorexia nervosa ist eine restriktive Essstörung, die durch die starke Angst vor Gewichtszunahme und der Einschränkung der Energieaufnahme gekennzeichnet ist. Personen mit Magersucht haben möglicherweise eine verzerrte Körperbildwahrnehmung und neigen zu extremem Abnehmverhalten.

2. Warum ist eine frühzeitige Intervention bei der Behandlung von Essstörungen wichtig?

Eine frühzeitige Intervention ist bei der Behandlung von Essstörungen von entscheidender Bedeutung, da sie verhindern kann, dass die Krankheit schlimmer wird und es schwieriger wird, sich von ihr zu erholen. Durch eine frühzeitige Beurteilung und evidenzbasierte Behandlung werden die Heilungschancen deutlich verbessert.

3. Wie ist der aktuelle Stand der Einrichtungen zur Behandlung von Essstörungen in Irland?

In Irland mangelt es an integrierten Behandlungseinrichtungen für Essstörungen, was dazu führt, dass Patienten für unterschiedliche Behandlungsarten zwischen Krankenhäusern wechseln müssen. Diese Fragmentierung der Dienstleistungen führt zu einer längeren Genesung und erhöhtem Stress für Patienten und ihre Familien.

4. Was wird getan, um die Behandlung von Essstörungen in Irland zu verbessern?

Der Health Service Executive (HSE) hat der Behandlung von Essstörungen im Rahmen seiner nationalen klinischen Programme Priorität eingeräumt, mit dem Ziel, durch evidenzbasierte Ansätze eine qualitativ hochwertige, personenzentrierte Versorgung zu entwickeln. Das Gesundheitsministerium hat sich außerdem dazu verpflichtet, die Finanzierung und Unterstützung für psychiatrische Dienste, einschließlich der Behandlung von Essstörungen, zu erhöhen.

5. Wie können Einzelpersonen in Irland Zugang zur Behandlung von Essstörungen erhalten?

In Irland haben Kinder und Jugendliche mit Essstörungen Zugang zu einer Behandlung durch die Community-Teams des Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS). Patienten, die eine stationäre Behandlung benötigen, können an eines der von der CAMHS für stationäre Behandlungen zugelassenen Zentren überwiesen werden, allerdings sind die Betten für spezialisierte Essstörungen begrenzt.