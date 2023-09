Die erfolgreiche Wiederherstellung der OSIRIS-REx-Probenrückgabekapsel bringt Aufregung und Erleichterung

By

Das Dugway Proving Ground der US-Armee war voller Vorfreude und Nervosität, als die Probenrückgabekapsel der OSIRIS-REx-Mission aus dem Weltraum auf den Wüstenboden abstieg. Nach fast zwanzigjähriger Planung fand die Bergungsaktion auf einem der entlegensten Militärstützpunkte der USA statt. Vier von der NASA und der US Air Force betriebene Hubschrauber starteten, um die Kapsel zu bergen, bevor sie in die Erdatmosphäre eindrang.

Dante Lauretta, leitender Ermittler der Mission, beschrieb die Mischung von Gefühlen, die er während der Fahrt in einem Bergungshubschrauber erlebte. Er spürte die Last der Verantwortung und die Ungewissheit darüber, ob sich die Fallschirme der Kapsel wie geplant geöffnet hatten. Schließlich erhielt er die Nachricht, dass die Landung erfolgreich war, und Tränen der Erleichterung und Freude füllten seine Augen.

Während über den Einsatz des Bremsschirms Ungewissheit herrschte, konnte der Hauptfallschirm erfolgreich ausgelöst werden. Obwohl das Bildmaterial zum Bremsschirm keine schlüssigen Aussagen lieferte, wurde es aufgrund des funktionierenden Hauptfallschirms irrelevant.

Die erfolgreiche Landung markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels in der wissenschaftlichen Forschung. Die Proben des Asteroiden Bennu werden zur Analyse auf verschiedene wissenschaftliche Institutionen und Weltraumagenturen verteilt. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung von Bennu hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die chemische Geschichte unseres Sonnensystems zu gewinnen und möglicherweise sogar zu verstehen, wie das Leben auf der Erde entstand.

Da sich Asteroiden in den frühen Stadien des Sonnensystems bildeten, könnte die Analyse der Proben Hinweise auf das Vorhandensein von Wasser und den Bausteinen des Lebens, wie etwa Aminosäuren, auf der Erde liefern. Diese Proben werden in den kommenden Jahren umfassend untersucht und liefern wertvolle Einblicke in unsere kosmische Nachbarschaft.

Quelle: NASA und Dugway Proving Ground der US-Armee, Utah