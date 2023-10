Die Hoffnung am Leben erhalten: Die Reise einer Familie durch Widrigkeiten

By

Ein Ehepaar aus Kitchener hat einen einzigartigen Weg gefunden, angesichts von Herausforderungen positiv zu bleiben, insbesondere da ihre zweijährige Tochter Raiya seit ihrer Geburt mit anhaltenden Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat. Nach einem längeren Aufenthalt auf der pädiatrischen Intensivstation (PICU) des McMaster Children's Hospital (MCH) von Hamilton Health Sciences wurde Raiya kürzlich entlassen und wird nun mit Unterstützung ihrer engagierten Familie zu Hause gepflegt.

Raiyas Reise war von Belastbarkeit und Entschlossenheit geprägt. Sie war eine Frühgeborene und wog nur knapp 1 Gramm. Sie litt unter Lungenproblemen, die zu Atembeschwerden führten. Raiyas erster Besuch bei MCH fand auf der Neugeborenen-Intensivstation statt, und leider wurde ihr zweiter Geburtstag von einer Krankheit überschattet. Raiyas Geist blieb jedoch unerschütterlich.

Während ihrer Zeit auf der Intensivstation wurde Raiya von verschiedenen medizinischen Fachkräften betreut, darunter Krankenschwestern, Physiotherapeuten und Spezialisten für das Leben von Kindern. Sie alle spielten eine entscheidende Rolle dabei, Raiyas Genesung zu unterstützen und ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Dr. Melissa J. Parker, eine Stabsärztin in der pädiatrischen Intensivpflege, leitete Raiyas Gesundheitsteam, kümmerte sich sorgfältig um ihre Medikamente und entwarf einen Plan, um sie schrittweise vom Beatmungsgerät zu entwöhnen.

Beharrlichkeit war ein prägendes Merkmal von Raiyas Reise. Selbst während sie intubiert war, zeigte Raiya ihre Entschlossenheit, indem sie aktiv an verschiedenen Aktivitäten teilnahm. Mithilfe ihres Physiotherapeuten erlangte sie spielerisch ihre Kraft und Beweglichkeit zurück. Raiyas Fortschritte waren offensichtlich, als sie vom Spielen mit Bällen und Knetmasse schließlich zum Gehen überging.

Im August unterzog sich Raiya einer Tracheostomie, um ihre Atmung zu verbessern. Dazu musste in ihrem Hals eine Öffnung geschaffen werden, um eine Trachealkanüle einzuführen, die ihre Atemwege offen halten und das Atmen erleichtern sollte. Raiya erhielt während dieser Zeit eine intensive Rehabilitation und ihre Eltern erhielten eine Schulung, wie sie sie zu Hause bei der Tracheotomie pflegen können. Die Tracheotomie wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren notwendig sein.

Während dieser herausfordernden Reise war Raiyas Familie eine Stütze der Stärke. Sie haben es geschafft, die Verantwortung für die Betreuung von Raiya mit ihrem Privatleben und zwei weiteren Kindern in Einklang zu bringen. Die Unterstützung, die sie von medizinischem Fachpersonal und ihren Angehörigen erhalten haben, war von unschätzbarem Wert.

Raiyas Geschichte ist ein Beweis für die Kraft der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Trotz der Hindernisse, mit denen sie konfrontiert war, geht sie weiter voran, geleitet von der unerschütterlichen Unterstützung ihrer Familie und ihres Gesundheitsteams. Raiyas Reise erinnert uns daran, dass mit Liebe und Entschlossenheit alles möglich ist.

FAQ

1. Was ist eine Tracheotomie?

Eine Tracheotomie ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem eine Öffnung an der Vorderseite des Halses geschaffen und ein Schlauch in die Luftröhre (Luftröhre) eingeführt wird. Dies hilft, die Atemwege offen zu halten und die Atmung zu erleichtern.

2. Was ist die pädiatrische Intensivstation (PICU)?

Die pädiatrische Intensivstation (PICU) ist eine Spezialeinheit in einem Krankenhaus, die Intensivpflege und Spezialbehandlung für schwerkranke Kinder bietet. Es verfügt über ein Team hochqualifizierter medizinischer Fachkräfte, die Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit komplexen medizinischen Bedürfnissen haben.

3. Wie lange war Raiya im Krankenhaus?

Raiya verbrachte über vier Monate im Krankenhaus, darunter einen Aufenthalt auf der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) und zwei Einweisungen auf die Intensivstation.

4. Wie zeigte Raiyas Familie am Tag ihrer Entlassung ihre Unterstützung?

An dem Tag, an dem Raiya aus dem Krankenhaus entlassen wurde, trug ihre Familie passende T-Shirts mit der Aufschrift „Ich habe 99 Probleme, aber eine Trach ist keines“, als unbeschwerte Art, an den Anlass zu erinnern und positiv zu bleiben.

Quellen:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca