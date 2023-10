Auswirkungen auf die organischen Stoffe von Ceres in neuer Forschung untersucht

By

Eine aktuelle Studie, die auf dem GSA Connects 2023-Treffen der Geological Society of America vorgestellt wurde, hat neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie sich Auswirkungen auf die komplexen organischen Verbindungen auf dem Zwergplaneten Ceres ausgewirkt haben. Ziel der Forschung ist es, den Ursprung dieser aliphatischen Moleküle zu bestimmen und die Bewohnbarkeit von Ceres zu beurteilen.

Frühere Studien deuten darauf hin, dass die organischen Stoffe auf Ceres von einem Kometen oder einem anderen organisch reichen Impaktor geliefert worden sein könnten, während andere vermuten, dass die Moleküle auf dem Zwergplaneten selbst entstanden sind. Unabhängig von ihrer Herkunft ist jedoch klar, dass die organischen Stoffe auf Ceres durch die zahlreichen Einwirkungen beeinflusst wurden, denen sie ausgesetzt war.

Der leitende Forscher Terik Daly, ein Planetenwissenschaftler am Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, erklärte, dass das Team untersuchen wollte, wie sich Auswirkungen auf diese organischen Stoffe auswirken. Sie fanden heraus, dass die organischen Stoffe weiter verbreitet sind als ursprünglich berichtet und sich unter Ceres-ähnlichen Bedingungen als widerstandsfähig gegenüber Einwirkungen erwiesen haben.

Um die Auswirkungen des Aufpralls besser zu verstehen, führten die Forscher eine Reihe von Experimenten auf dem Ames Vertical Gun Range der NASA durch. Diese Experimente simulierten die typischen Aufprallbedingungen auf Ceres und variierten die Aufprallgeschwindigkeiten und -winkel.

Zusätzlich zu den Experimenten kombinierten die Forscher Daten von zwei verschiedenen Instrumenten der Raumsonde Dawn, um die organischen Stoffe detaillierter zu untersuchen. Durch die Extrapolation der Zusammensetzungsinformationen aus den Spektrometerdaten auf die höhere räumliche Auflösung der Kamera waren sie in der Lage, potenziell organisch reiche Gebiete auf Ceres genauer zu kartieren.

Die Ergebnisse ihrer Analysen legen nahe, dass sich die organischen Stoffe auf Ceres wahrscheinlich in Gegenwart von Wasser gebildet haben. Das Vorhandensein von Wasser wird durch die Korrelation zwischen den organischen Stoffen und anderen Mineralien wie Carbonaten angezeigt, die bekanntermaßen mit Wasser in Verbindung stehen.

Diese Ergebnisse lassen auf ein großes inneres Reservoir organischer Stoffe in Ceres schließen, was dessen astrobiologisches Potenzial erhöht. Die Forscher hoffen, dass zukünftige NASA-Missionen wie Lucy weitere Einblicke in die auf Ceres vorhandene organische Substanz liefern werden.

