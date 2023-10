Neue Forschung untersucht die Auswirkungen organischer Stoffe auf Ceres

By

Eine der bemerkenswerten Entdeckungen der NASA-Mission Dawn ist das Vorhandensein komplexer organischer Stoffe auf Ceres, dem größten Objekt im Asteroidengürtel. Der Fund aliphatischer Moleküle, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffketten bestehen, sowie das Vorhandensein von Wassereis auf Ceres lassen darauf schließen, dass dieser Zwergplanet einst die notwendigen Zutaten für Leben beherbergte.

Die Frage, wie diese aliphatischen organischen Stoffe auf Ceres entstanden sind, ist seit ihrer Entdeckung im Jahr 2017 Gegenstand intensiver Forschung. Einige Studien deuten darauf hin, dass sie von einem Kometen oder einem organisch reichen Impaktor nach Ceres gebracht wurden, während andere vermuten, dass sie auf Ceres entstanden sind Zwergplanet durch die Veränderung seiner Materialien durch Salzwasser. Unabhängig von ihrer Herkunft wurden die organischen Stoffe auf Ceres durch zahlreiche Einschläge beeinträchtigt, die ihre Oberfläche beschädigten.

Neue Forschungsergebnisse, die auf dem GSA Connects 2023-Treffen der Geological Society of America vorgestellt werden, zielen darauf ab, unser Verständnis darüber zu erweitern, wie Einschläge die aliphatischen Moleküle auf Ceres beeinflusst haben. Die Implikationen dieser Erkenntnisse sind entscheidend für die Bestimmung des Ursprungs dieser organischen Stoffe und die Beurteilung der Bewohnbarkeit des Zwergplaneten.

Der leitende Wissenschaftler Terik Daly, ein Planetenwissenschaftler am Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, erklärt, dass die Studie durch den ersten Nachweis organischer Stoffe in der Nähe eines großen Einschlagskraters auf Ceres motiviert war. Die Forschung deutet darauf hin, dass organische Stoffe möglicherweise weiter verbreitet sind als bisher angenommen und dass sie offenbar in der Lage sind, Stößen unter Ceres-ähnlichen Bedingungen standzuhalten.

Das Verständnis der Auswirkungen von Einschlägen auf die organische Substanz von Ceres ist von entscheidender Bedeutung, um die Geheimnisse dieses Zwergplaneten zu entschlüsseln und herauszufinden, wie er das Leben ermöglicht haben könnte. Durch die weitere Untersuchung der Widerstandsfähigkeit dieser organischen Stoffe und ihrer Verteilung auf Ceres hoffen Wissenschaftler, tiefere Einblicke in die Ursprünge und Bewohnbarkeit dieses faszinierenden Himmelskörpers zu gewinnen.

Quellen:

– NASA / Labor für Angewandte Physik der Johns Hopkins University

– Geologische Gesellschaft von Amerika