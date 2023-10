Astronomen schlagen eine alternative Theorie zur Hypothese des neunten Planeten vor

Das exzentrische Verhalten der Himmelskörper in unserem Sonnensystem beschäftigt Astronomen seit langem. Viele haben die Theorie aufgestellt, dass ein neunter Planet für diese Anomalien verantwortlich sein könnte, der sich am Rande unserer Planetennachbarschaft versteckt. Eine kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichte Studie schlägt jedoch eine alternative Erklärung vor, die auf einer alternativen Hypothese namens Modified Newtonian Dynamics (MOND) basiert.

MOND schlägt Modifikationen unseres Verständnisses von Newtons Gesetz der universellen Gravitation vor, um die anomalen Eigenschaften zu erklären, die in Galaxien und anderen Himmelsobjekten beobachtet werden. Es stellt traditionelle Ansichten über die Natur der Dunklen Materie in Frage und hat in den letzten Jahren unter Wissenschaftlern an Bedeutung gewonnen.

In ihrer Studie argumentieren die theoretischen Physiker Katherine Brown und Harsh Mathur, dass MOND eine Erklärung für das eigenartige Verhalten von Himmelsobjekten in den äußeren Regionen unseres Sonnensystems bieten könnte. Ihre Forschung ergab, dass die Vorhersagen von MOND mit den beobachteten Phänomenen übereinstimmten.

Durch die Auftragung der Umlaufbahnen von Objekten, aus denen der bestehende Datensatz des neunten Planeten besteht, gegen das Gravitationsfeld der Galaxie fanden Brown und Mathur eine auffällige Ausrichtung. Dies deutet darauf hin, dass die beobachtete Häufung und das exzentrische Verhalten möglicherweise durch das Gravitationsfeld der Milchstraße und nicht durch die Anwesenheit eines unsichtbaren neunten Planeten beeinflusst werden.

Die Forscher erkennen die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen und die Möglichkeit von Beobachtungsverzerrungen an. Dennoch werfen ihre Ergebnisse Fragen zu unserem aktuellen Verständnis der Schwerkraft auf und unterstützen die alternative Theorie von MOND.

Diese Studie leistet einen Beitrag zur laufenden wissenschaftlichen Debatte über die Existenz und Natur eines neunten Planeten und unterstreicht die Notwendigkeit, alternative Erklärungen in Betracht zu ziehen und bestehende Theorien auf dem Gebiet der Astrophysik in Frage zu stellen.

Quellen:

– Das Astrophysikalische Journal

– Micah Hanks (Chefredakteur und Mitbegründer von The Debrief)