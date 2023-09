Eine prachtvolle Sternendarstellung im Kugelsternhaufen Terzan 12

By

Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein atemberaubendes Bild des Kugelsternhaufens Terzan 12 aufgenommen, der sich etwa 15,000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Schütze befindet. Kugelsternhaufen sind uralte Gruppen von Sternen, die den Raum um galaktische Scheiben herum bevölkern. Terzan 12 ist wie viele andere Kugelsternhaufen von Staub und Gas umgeben, was zur Schönheit des Bildes beiträgt.

Dieses zusammengesetzte Bild wurde aus mehreren Aufnahmen vom August 2016 erstellt. Das Bild zeigt die roten und orangefarbenen Sterne innerhalb des Sternhaufens, die größer als unsere Sonne sind, sowie jüngere blaue Sterne, die nicht Teil des Sternhaufens sind. Das Vorhandensein von Schwarzen Löchern in Kugelsternhaufen wurde auch in früheren Forschungen entdeckt. Es wurde festgestellt, dass NGC 6397, ein weiterer Kugelsternhaufen, kleine, sterngroße Schwarze Löcher enthält, die die Sterne aufgrund ihrer Gravitationskraft in ihrer Umlaufbahn halten.

Kugelsternhaufen wie Terzan 12 liefern wertvolle Einblicke in die Lebenszyklen von Sternen und das Vorhandensein von Doppelsternsystemen mit alten Himmelskörpern wie Neutronensternen und Schwarzen Löchern. Diese Cluster dienen als atemberaubende visuelle Darstellungen und helfen Astronomen bei ihrem Bestreben, die Weiten des Weltraums zu verstehen.

