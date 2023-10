Neue Erkenntnisse belegen die frühe menschliche Besiedlung Amerikas

Eine aktuelle Studie stellt frühere Annahmen über den Zeitpunkt der menschlichen Besiedlung des amerikanischen Kontinents in Frage. Während Archäologen bisher davon ausgingen, dass Menschen vor etwa 14,000 Jahren das Innere Nordamerikas erreichten, deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass sich Menschen vor etwa 23,000 Jahren in Amerika aufhielten.

Die vorherrschende Theorie war, dass Menschen in Nordamerika ankamen, als sich während der letzten Eiszeit ein eisfreier Korridor zwischen zwei großen Eisschilden bildete. Dieser Korridor ermöglichte es den Menschen, von Alaska ins Herz Nordamerikas zu reisen. Dieser Glaube hat jedoch allmählich nachgelassen, und neuere Erkenntnisse haben das Datum der menschlichen Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent nach hinten verschoben.

Im September 2021 wurden in einer in Science veröffentlichten Studie fossile Fußabdrücke in New Mexico entdeckt, die auf die Zeit vor etwa 23,000 Jahren datiert wurden. Diese Fußabdrücke, die von einer Gruppe von Menschen in der Nähe eines alten Sees hinterlassen wurden, verlängerten die Zeitlinie der menschlichen Besiedlung Amerikas um 7,000 Jahre.

Die neue Forschung stieß auf Kritik hinsichtlich der Genauigkeit der Radiokarbondatierung der versteinerten Pollen, die in den Sedimentschichten in der Nähe der Fußabdrücke gefunden wurden. Einige Forscher argumentierten, dass die Daten aufgrund des „Hartwasser“-Effekts verzerrt seien, der auftritt, wenn Kohlenstoff-14 im Grundwasser bereits radioaktiv zerfallen sei.

Um diese Bedenken auszuräumen, nutzte das Forschungsteam eine Technik namens Durchflusszytometrie, um fossile Pollen für die Radiokarbondatierung zu zählen und zu isolieren. Mit dieser Methode gelang es ihnen, ausreichend Pollenkörner zu gewinnen, insbesondere von Kiefern, die nicht vom „Hartwasser“-Effekt betroffen sind.

Die Radiokarbondatierung der Pollenkörner bestätigte die ursprüngliche Chronologie der Fußabdrücke und zeigte, dass die Auswirkungen von „hartem Wasser“ an der Stelle nicht auftraten. Darüber hinaus wurde eine andere Datierungstechnik namens optisch stimulierte Lumineszenz (OSL) als unabhängige Überprüfung verwendet, was die frühe Besiedlung des amerikanischen Kontinents durch Menschen weiter stützt.

Diese neuen Beweise stellen frühere Erkenntnisse darüber in Frage, wann sich Menschen erstmals auf dem amerikanischen Kontinent niederließen, und legen nahe, dass sie auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit dort waren. Weitere Forschungen und Entdeckungen werden unser Verständnis prähistorischer menschlicher Migrationsmuster weiterhin prägen.

Quellen:

– Fossile Fußabdrücke beweisen, dass Menschen den amerikanischen Kontinent Tausende von Jahren früher bevölkerten als wir dachten (ScienceX, September 2021)