Fußabdrücke deuten darauf hin, dass Menschen vor 23,000 Jahren in Amerika ankamen: Studie

Eine neue Studie stellt die etablierte Annahme in Frage, dass Menschen vor etwa 14,000 Jahren das Innere Nordamerikas erreichten. Stattdessen unterstützt die Studie die Annahme, dass die Menschen bereits vor 23,000 Jahren, während der letzten Eiszeit, in Amerika lebten. Die Entdeckung fossiler Fußabdrücke in New Mexico verlängert die Geschichte der menschlichen Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent um 7,000 Jahre und schreibt die amerikanische Vorgeschichte neu.

Bisher ging man davon aus, dass Menschen über einen eisfreien Korridor, der sich zwischen zwei großen Eisschilden bildete, nach Nordamerika gelangten. Die neue Studie legt jedoch nahe, dass entweder das Eis nur wenige Hindernisse für ihre Passage darstellte oder dass sich die Menschen schon viel länger in Amerika aufhielten und möglicherweise während einer früheren Schmelzperiode ankamen.

Eine in der Studie bisher verwendete Methode zur Datierung der Fußabdrücke war die Radiokarbondatierung von in Sedimentschichten gefundenen Grabengrassamen. Einige Forscher kritisierten jedoch die Ergebnisse der Radiokarbondatierung und vermuteten, dass die Daten aufgrund des „Hartwasser“-Effekts verzerrt seien. Um dieser Kritik entgegenzuwirken, nutzte das Forschungsteam die Technik der Durchflusszytometrie, um fossile Pollen für die Radiokarbondatierung zu zählen und zu isolieren.

Die typischerweise in der Medizin eingesetzte Durchflusszytometrie ermöglichte es den Forschern, Pollenkörner zu zählen und zu konzentrieren. Dank der großen Pollenmenge konnte das Team Pflanzen wie Kiefern auswählen, die nicht durch altes Wasser beeinträchtigt würden. Nach umfangreichen Laborarbeiten bestätigten die auf Kiefernpollen basierenden Radiokarbondatierungsergebnisse die ursprüngliche Chronologie der Fußabdrücke und bestätigten das Fehlen von Altwassereffekten am Standort.

Die Studie nutzte auch die Datierung mit optisch stimulierter Lumineszenz (OSL) als unabhängige Überprüfung. OSL beruht auf der Ansammlung von Energie innerhalb der Quarzkörner, wobei mehr Energie auf ältere Körner hinweist. Durch die Probenahme vergrabener Quarzkörner mithilfe von Metallrohren konnten die Forscher bestimmen, wann die Quarzkörner das letzte Mal Sonnenlicht sahen.

Diese Studie stellt den etablierten Zeitplan der menschlichen Besiedlung des amerikanischen Kontinents in Frage und verschiebt ihn um mehrere tausend Jahre nach hinten. Der Einsatz innovativer Techniken wie Durchflusszytometrie und OSL-Datierung lieferte zusätzliche Beweise für die frühen Daten der menschlichen Präsenz in Amerika während der letzten Eiszeit.

