Wissenschaftler züchten humanisierte Nieren bei Schweinen

Wissenschaftlern ist ein großer Durchbruch auf dem Gebiet der Organtransplantation gelungen, indem sie erfolgreich humanisierte Nieren bei Schweinen züchteten. Die Forscher schufen chimäre Mensch-Schwein-Embryonen, indem sie menschliche und Schweinezellen kombinierten. Diese Embryonen wurden dann auf Leihmütter übertragen, was zum Wachstum von Nieren mit überwiegend menschlichen Zellen führte. Dies ist das erste Mal, dass es Wissenschaftlern gelungen ist, ein solides humanisiertes Organ in einem anderen Tier zu züchten.

Während die Nieren hauptsächlich menschliche Zellen enthielten, enthielten sie auch Gefäße und Nerven von Schweinen, was verhindert, dass sie in ihrer jetzigen Form für Transplantationen verwendet werden. Die Herausforderung, ein vollständig menschliches Organ zu schaffen, bleibt mit den aktuellen gentechnischen Techniken ungelöst.

Die Arbeit der Forscher der Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Wuyi-Universität wurde als bahnbrechend beschrieben. Aufgrund der zahlreichen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zukunft zu klinischen Anwendungen kommen wird.

Frühere Versuche, Mensch-Schwein-Hybride zu schaffen, sind gescheitert, weil Schweinezellen dazu neigen, menschliche Zellen während der Entwicklung zu übertreffen, was zu Chimären führt, die überwiegend aus Schweinen bestehen. Die Forscher überwanden dieses Problem, indem sie einen einzelligen Schweinembryo gentechnisch so veränderten, dass ihm zwei für die Nierenentwicklung notwendige Gene fehlten. Dadurch entstand eine Nische im Embryo, die mit menschlichen embryonalen Stammzellen gefüllt werden konnte, was zur Integration menschlicher Zellen in den Schweinembryo führte.

Die chimären Embryonen wurden dann auf Ersatzsauen übertragen und nach 25 oder 28 Tagen der Trächtigkeit ausgewertet. Die Embryonen wiesen für ihr Entwicklungsstadium strukturell normale Nieren mit dem Vorhandensein von Tubuli auf, die schließlich die Nieren mit der Blase verbinden würden. Ungefähr 50–60 % der Zellen in den Embryonen waren menschlicher Natur, und einige menschliche Nervenzellen wurden im Gehirn und Rückenmark gefunden.

Während die Fähigkeit, eine vollständig menschliche Niere in einem Schwein wachsen zu lassen, voraussichtlich viele Jahre dauern wird, betonten die Forscher die Notwendigkeit einer komplexeren Gentechnik der Schweine, die zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Die Entwicklung menschlicher Nerven und Gefäße ohne das Risiko eines humanisierten Gehirns bleibt eine zentrale Herausforderung, die angegangen werden muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wissenschaftler mit der Züchtung humanisierter Nieren bei Schweinen einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht haben. Auch wenn noch viele Hindernisse zu überwinden sind, eröffnet diese Forschung die Möglichkeit, menschliche Organe in Tieren wachsen zu lassen und möglicherweise eine Lösung für den weltweiten Mangel an Organen für Transplantationen zu finden.

Quelle: The Guardian, Cell Stammzelle.