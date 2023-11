Neue Entdeckung: Menschen haben saisonale Veränderungen in den Schlafmustern

Eine aktuelle Studie der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin in Berlin hat ergeben, dass Menschen saisonalen Veränderungen in ihrem Schlafrhythmus unterliegen. An der in der Fachzeitschrift Frontiers in Neuroscience veröffentlichten Studie nahmen 188 Freiwillige teil, die drei Nächte in einer Laborumgebung verbrachten, in der ihr Schlaf genau überwacht wurde.

Die Studie ergab, dass Probanden in den Wintermonaten tendenziell bis zu 60 Minuten länger schlafen. Darüber hinaus benötigten die Teilnehmer im Herbst im Vergleich zum Frühling etwa 25 Minuten weniger Zeit, um in den REM-Schlaf (Rapid Eye Movement) zu gelangen. Im Durchschnitt erlebten die Personen im Winter etwa 30 Minuten mehr REM-Schlaf als im Frühling. Interessanterweise kam es in den Herbstmonaten zu einem deutlichen Rückgang des Tiefschlafs, der tiefsten Form des NREM-Schlafs (Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf).

Die Ergebnisse stellen die herkömmliche Annahme in Frage, dass der Mensch den Einfluss des Sonnenlichts auf sein Verhalten weitgehend eliminiert hat. Obwohl die Teilnehmer in einer gut beleuchteten städtischen Umgebung lebten, zeigten sie immer noch saisonale Schwankungen in ihren Schlafmustern.

Obwohl die Studiengruppe relativ klein war und aus Personen mit Schlaflosigkeit oder Depression bestand, war der Unterschied in der Schlafdauer zwischen Sommer und Winter wahrscheinlich erheblich. Zur Validierung der Ergebnisse sind weitere Untersuchungen mit einer größeren und gesünderen Stichprobe erforderlich.

FAQ

F: Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie?

A: Die Studie ergab, dass die Teilnehmer in den Wintermonaten länger schliefen und mehr REM-Schlaf erlebten als im Frühling. In den Herbstmonaten kam es auch zu einem deutlichen Rückgang des Tiefschlafs.

F: Lebten die Studienteilnehmer in gut beleuchteten städtischen Gebieten?

A: Ja, die Studienteilnehmer waren Stadtbewohner in einer großen modernen Metropole, in der künstliches Licht vorherrscht.

F: Sind diese Erkenntnisse auf alle Personen anwendbar?

A: An der Studie nahmen Personen teil, die an Schlaflosigkeit oder Depressionen litten. Daher sind weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob diese Schlafmuster in der gesamten Bevölkerung konsistent sind.

F: Welche Implikationen haben diese Erkenntnisse?

A: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen eine inhärente Saisonalität haben und dass ihre Schlafgewohnheiten angepasst werden sollten, um dem erhöhten Schlafbedarf im Winter gerecht zu werden.

F: Welche Empfehlungen wurden auf Grundlage der Studie ausgesprochen?

A: Die Forscher vermuten, dass ein früheres Zubettgehen im Winter dazu beitragen könnte, die Schlafqualität und -dauer zu verbessern.

