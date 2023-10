Neue Fortschritte in der forensischen Gesichtsrekonstruktion

Generalstaatsanwalt Dave Yost hat in Stark County, Ohio, einen neuen Fortschritt in der forensischen Gesichtsrekonstruktion angekündigt. Ziel dieser Technologie ist es, Strafverfolgungsbehörden und der Öffentlichkeit alternative Bilder von nicht identifizierten Personen zur Verfügung zu stellen, um mehr Hinweise zu generieren und ungeklärte Fälle aufzuklären.

Traditionell modellierten forensische Künstler wie Sam Molnar vom Bureau of Criminal Investigation (BCI) in Ohio Köpfe und Gesichter von Unbekannten, indem sie Ton auf 3D-gedruckten Kopien ihrer Schädel verwendeten. Dieser Vorgang war jedoch zeitaufwändig, da der Schädel zum CT-Scannen in ein medizinisches Zentrum gefahren und die Datei anschließend in 3D gedruckt werden musste.

Nun hat eine Partnerschaft zwischen BCI und der Ohio State University zur Entwicklung eines Computerprogramms durch den Grafikforscher Jeremy Patterson und den 3D-Animator Dean Hensley geführt. Dieses Programm verwendet Photogrammetrie, um eine skalierte 3D-Darstellung von Objekten, einschließlich menschlicher Schädel, zu erstellen. Anstatt sich auf teure Spezialausrüstung zu verlassen, erfordert dieses Programm lediglich eine Reihe von iPhone-Fotos, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden.

Mit dieser Technologie kann Molnar nun mit ihrem Handy Bilder des Schädels aufnehmen und diese an Patterson und Hensley senden. Sie erstellen das 3D-Modell schnell mit viel weniger Daten als bei einem herkömmlichen CT-Scan, was zu einem schnelleren Druckvorgang führt.

Diese Fortschritte haben bereits erhebliche Auswirkungen auf die Lösung ungelöster Fälle gehabt. Durch die Verkürzung der Zeit, die für die Erstellung einer 3D-gedruckten Kopie des Schädels benötigt wird, können Untersuchungen schneller voranschreiten. In Zusammenarbeit mit der Animationstechnologie ist die forensische Gesichtsrekonstruktion zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Strafverfolgungsbehörden geworden und bietet ihnen eine neue Möglichkeit, Unbekannte zu identifizieren und ihnen Gesichter zu geben.

Quellen:

- Additive Technologien für die Gesichtsrekonstruktion – Ohio Bureau of Criminal Investigation

- Fortschritte in der forensischen Gesichtsrekonstruktion – Die Ohio State University