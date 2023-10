Neue Einblicke in die Entwicklung von Darmzellen und mögliche Auswirkungen auf Krankheiten

By

Forscher der Organoid-Gruppe am Hubrecht-Institut haben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Princess Máxima Centers und der Universität Maastricht eine bedeutende Entdeckung hinsichtlich der Entwicklung spezifischer Darmzelltypen gemacht. Durch die Verwendung von Darmorganoiden und die Durchführung eines systematischen CRISPR-Screenings von 1,800 menschlichen Transkriptionsfaktoren identifizierte das Team ZNF800 als Schlüsselregulator der Differenzierung enteroendokriner Zellen (EECs) im menschlichen Darm.

Darmorganoide sind im Labor gezüchtete Miniaturorgane, die die Struktur und Funktion des tatsächlichen Darms nachahmen. Mithilfe dieser Organoide wurde untersucht, wie sich Stammzellen in EECs differenzieren, die für die Produktion von Hormonen verantwortlich sind, die verschiedene Verdauungsprozesse regulieren.

Die Forscher fanden heraus, dass Transkriptionsfaktoren, bei denen es sich um Proteine ​​handelt, die die Genexpression regulieren, als „Ampeln“ fungieren, die die Differenzierung von Stammzellen in bestimmte Zelltypen steuern. Durch den Einsatz der CRISPR-Technologie zur gezielten Ausrichtung auf einzelne Transkriptionsfaktoren entdeckte das Team das komplexe Signalsystem, das Zellen zu ihrem vorbestimmten Schicksal führt. ZNF800 wurde als Master-Repressor identifiziert, der die EEC-Differenzierung hemmt, was zu einem Anstieg der Anzahl von EECs führt, wenn seine Aktivität unterdrückt wird.

Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis von Magen-Darm-Erkrankungen und endokrinen Störungen sowie mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Bauchspeicheldrüse und die Diabetesforschung. Es wurde gezeigt, dass ZNF800 die Expression anderer Transkriptionsfaktoren kontrolliert, die an der EEC-Differenzierung beteiligt sind, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise auch eine Rolle bei der Regulierung von Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse spielt.

Diese Studie beleuchtet die molekularen Mechanismen, die Entscheidungen über das Zellschicksal im Darm steuern, und könnte den Weg für die Entwicklung neuer Behandlungen für verwandte Erkrankungen ebnen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Rolle von ZNF800 und seine potenziellen therapeutischen Anwendungen vollständig zu verstehen.

FAQ

Was sind Transkriptionsfaktoren?

Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die die Genexpression regulieren, indem sie an bestimmte DNA-Sequenzen binden und die Aktivierung oder Unterdrückung von Genen steuern. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Zellschicksals und der Differenzierung von Stammzellen in bestimmte Zelltypen.

Was sind enteroendokrine Zellen (EECs)?

Enteroendokrine Zellen sind eine Art von Zellen im Darm, die verschiedene Hormone produzieren. Diese Hormone regulieren Verdauungsprozesse wie die Nährstoffaufnahme, den Appetit und den Glukosestoffwechsel.

Was sind Darmorganoide?

Darmorganoide sind im Labor gezüchtete Miniaturorgane, die die Struktur und Funktion des tatsächlichen Darms nachahmen. Sie dienen als Modelle zur Untersuchung der Entwicklung und Funktion des Darms und seiner verschiedenen Zelltypen.

Was ist die CRISPR-Technologie?

Die CRISPR-Technologie ist ein Werkzeug zur Genbearbeitung, das es Wissenschaftlern ermöglicht, bestimmte Gene in der DNA eines Organismus zu verändern. Es hat die Genforschung revolutioniert, indem es präzise und gezielte Veränderungen des Genoms ermöglicht.