By

Der Raumfahrtsystemhersteller Redwire hat mit dem erfolgreichen 3D-Biodruck eines menschlichen Kniemeniskus in der modernisierten 3D BioFabrication Facility (BFF) auf der Internationalen Raumstation (ISS) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der 3D-Biodruck des Meniskus wurde nach erfolgreichen Druckvorgängen im Juli zur weiteren Analyse zur Erde zurückgebracht. Diese bahnbrechende Errungenschaft soll den Weg für eine verbesserte Behandlung von Meniskusverletzungen im Weltraum ebnen, die bei US-Soldaten häufig vorkommen.

Die Fähigkeit, komplexe Gewebe wie den Meniskus in der Mikrogravitation erfolgreich zu drucken, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung eines zuverlässigen Bioprinting-Verfahrens im großen Maßstab dar. Der BFF von Redwire ermöglicht in Kombination mit dem Advanced Space Experiment Processor (ADSEP) die präzise Platzierung von Bioinks, die aus adulten pluripotenten Stammzellen bestehen. Diese ultrafeinen Bioink-Schichten, die dünner als ein menschliches Haar sind, können zu lebensfähigen Strukturen aufgebaut werden. Der aktualisierte BFF verfügt außerdem über ein von Redwire entwickeltes Zellkultivierungssystem, um das Gewebe im Laufe der Zeit zu stärken und einen Kollaps zu verhindern.

Die 3D-Druckfunktionen von Redwire im Orbit wurden durch das verbesserte BFF erheblich verbessert. Der neue Drucker bietet eine verbesserte Temperaturkontrolle bei der Arbeit mit temperaturempfindlichen Biotinten und optimiert so den Herstellungsprozess weiter. Diese Technologie ist vielversprechend, um dem Mangel an Organspendern für Transplantationspatienten in der Zukunft entgegenzuwirken.

Die ISS hat sich zunehmend zu einem Zentrum für die Forschung im Bereich der additiven Fertigung entwickelt, wobei verschiedene akademische Forscher und kommerzielle Unternehmen die Schwerelosigkeitsbedingungen nutzen, um neue 3D-Drucktechnologien zu testen. In einem separaten Projekt arbeiten fünf belgische Unternehmen und Forschungszentren zusammen, um im Jahr 3 ein 2025D-gedrucktes „Herz auf einem Chip“ zur ISS zu schicken. Dieses künstliche Herz- und Kreislaufsystem wird es Wissenschaftlern ermöglichen, den Alterungsprozess des Herzens zu untersuchen , was in Schwerelosigkeitsumgebungen 20-mal schneller abläuft.

Quellen:

– Quelle 1: [Quelle einfügen]

– Quelle 2: [Quelle einfügen]