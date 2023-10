Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen viel früher auf dem amerikanischen Kontinent lebten als bisher angenommen

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Menschen den amerikanischen Kontinent möglicherweise viel früher bewohnt haben als bisher angenommen. In New Mexico entdeckte versteinerte menschliche Fußabdrücke wurden auf die Zeit vor 21,000 bis 23,000 Jahren datiert und stellen damit die weit verbreitete Theorie in Frage, dass Menschen vor etwa 15,000 Jahren in Nord- und Südamerika ankamen.

Die Fußabdrücke wurden 2021 am Rande eines alten Seegrundes im White-Sands-Nationalpark in New Mexico gefunden. Wissenschaftler stellten zunächst die Genauigkeit der Datierungsmethoden in Frage, die bei der ersten Entdeckung der Fußabdrücke verwendet wurden. Eine weitere Analyse bestätigte jedoch, dass die Fußabdrücke tatsächlich 21,000 bis 23,000 Jahre alt waren, was sie zu den ältesten menschlichen Fußabdrücken auf dem amerikanischen Kontinent macht.

In der ersten Studie verwendeten Wissenschaftler die Radiokarbondatierung, um das Alter der an den Fußabdrücken haftenden Wasserpflanzensamen zu bestimmen. Obwohl einige Wissenschaftler dieser Datierungsmethode skeptisch gegenüberstanden, wurden in der neuen Studie verschiedene Materialien für die Radiokarbondatierung verwendet. Forscher untersuchten alte Nadelbaumpollen und Quarzkörner, die an der Stelle der Fußabdrücke gefunden wurden. Sie analysierten etwa 75,000 Körner reinen Pollens und stellten Schäden in den Kristallgittern alter Quarzkörner fest, um deren Alter abzuschätzen.

Die Ergebnisse der neuen Studie lieferten zwei Beweislinien, die den ursprünglichen Datumsbereich von 21,000 bis 23,000 Jahren stützten. Dies stellt die Annahme in Frage, dass Menschen kurz vor der Überschwemmung der Bering-Landbrücke durch den steigenden Meeresspiegel vor etwa 15,000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent ankamen.

Antike Fußabdrücke bieten Archäologen wertvolle Einblicke in frühere menschliche Aktivitäten und liefern Momentaufnahmen davon, wie sich Menschen und Tiere an bestimmten Orten bewegten. Während andere archäologische Stätten in Amerika auf einen ähnlichen Zeitraum datiert werden, wurden sie nicht eindeutig mit der Anwesenheit von Menschen in Verbindung gebracht. Die Entdeckung dieser menschlichen Fußabdrücke im White Sands National Park liefert unbestreitbare Beweise für die menschliche Besiedlung der Region.

