Menschliche Aktivitäten führen zu einem siebenfachen Anstieg der atmosphärischen Quecksilberkonzentration: Eine neue Methode zur Schätzung

Eine kürzlich von der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) durchgeführte Studie hat die alarmierende Tatsache aufgedeckt, dass menschliche Aktivitäten die Quecksilberkonzentration in unserer Atmosphäre seit 1500 n. Chr. um ein erstaunliches Siebenfaches erhöht haben. Dieser signifikante Anstieg des Quecksilbergehalts stellt eine Gefahr sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt dar.

Natürliche Quecksilberemissionen verstehen

Das Forschungsteam unter der Leitung von Professor Elsie M. Sunderland entwickelte eine bahnbrechende Methode zur genauen Schätzung der jährlichen Quecksilberemissionen von Vulkanen – den größten natürlichen Emittenten dieses giftigen Elements. Durch die Kombination einer präzisen Schätzung vulkanischer Quecksilberemissionen mit einem Computermodell konnten die Forscher den atmosphärischen Quecksilbergehalt vor menschlichem Eingreifen rekonstruieren.

Vom Menschen verursachte Quecksilberquellen

Bevor menschliche Aktivitäten begannen, den natürlichen Kreislauf zu stören, enthielt die Atmosphäre etwa 580 Megagramm Quecksilber. Andere unabhängige Studien zur Auswertung atmosphärischer Daten haben jedoch gezeigt, dass der Quecksilbergehalt bis 2015 auf rund 4,000 Mg angestiegen war, fast das Siebenfache des natürlichen Ausgangswertes. Zu den Hauptverursachern dieses alarmierenden Anstiegs zählen Emissionen aus Kohlekraftwerken, Industrieaktivitäten, Müllverbrennung und Bergbaubetrieben.

Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Quecksilber, insbesondere in Form von Methylquecksilber, ist ein starkes neurotoxisches Mittel, das sich in Fischen und anderen Organismen bioakkumuliert und eine Gefahr sowohl für die Wassertierwelt als auch für Menschen, die kontaminierten Fisch verzehren, darstellt. Professor Sunderland betont die Bedeutung des Verständnisses des natürlichen Quecksilberkreislaufs als Grundlage für Maßnahmen zur Reduzierung der Quecksilberemissionen und zum Verständnis der gesamten Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt.

Erkenntnisse aus der Studie

Aufgrund der geringen Präsenz von Quecksilber in der Atmosphäre ist es per Satellit praktisch unmöglich, auch nur ein Nanogramm davon in einem Kubikmeter Luft nachzuweisen. Um dieses Hindernis zu überwinden, verwendeten die Forscher Schwefeldioxid, einen Hauptbestandteil vulkanischer Emissionen, als Ersatz für Quecksilber. Durch die Analyse des Schwefeldioxidgehalts und die Anwendung des Atmosphärenmodells GEOS-Chem schätzte das Team die Ausbreitung vulkanischen Quecksilbers auf globaler Ebene ab.

Die Studie ergab, dass vulkanische Emissionen zwar zur atmosphärischen Quecksilberkonzentration beitragen, in den meisten Regionen der Welt jedoch nur einen kleinen Teil davon ausmachen. Bestimmte Gebiete wie Südamerika, das Mittelmeer und der Feuerring des Pazifiks weisen jedoch höhere Werte vulkanischer Quecksilberemissionen auf, was es schwierig macht, die Beiträge menschlicher Aktivitäten zu verfolgen.

Implikationen der Studie

Das Verständnis der Bedeutung vulkanischer Emissionen in bestimmten Regionen ist entscheidend für die genaue Einschätzung der langfristigen Trends von Quecksilber in Fischen, Luft und Ozeanen. Durch die Korrektur der natürlichen Variabilität des vulkanischen Einflusses können Forscher wertvolle Erkenntnisse über die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten gewinnen. Dieses Wissen hilft bei der Entwicklung wirksamer Strategien zur Minderung der Quecksilberverschmutzung und zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie haben menschliche Aktivitäten den atmosphärischen Quecksilbergehalt beeinflusst?

Laut einer Studie der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) haben menschliche Aktivitäten die Quecksilberkonzentration in unserer Atmosphäre seit etwa 1500 n. Chr. um das Siebenfache erhöht

2. Was sind die Hauptquellen für vom Menschen verursachte Quecksilberemissionen?

Zu den Hauptverursachern des starken Anstiegs des atmosphärischen Quecksilbergehalts zählen Emissionen aus Kohlekraftwerken, Industrieaktivitäten, Müllverbrennung und Bergbaubetrieben.

3. Warum ist es wichtig, den natürlichen Quecksilberkreislauf zu verstehen?

Das Verständnis des natürlichen Quecksilberkreislaufs bietet eine Grundlage für die Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Reduzierung der Quecksilberemissionen. Es ermöglicht uns auch, die gesamten Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt und die potenziellen Risiken für die menschliche Gesundheit zu verstehen.

4. Wie schätzten die Forscher die vulkanischen Quecksilberemissionen ein?

Durch die Analyse von Schwefeldioxid, einem Hauptbestandteil vulkanischer Emissionen, als Stellvertreter für Quecksilber schätzte das Forschungsteam die Ausbreitung vulkanischen Quecksilbers auf globaler Ebene mithilfe des GEOS-Chem-Atmosphärenmodells.

5. Welche Implikationen haben die Ergebnisse der Studie?

Die Ergebnisse der Studie helfen Forschern, Regionen mit höheren vulkanischen Quecksilberemissionen zu identifizieren, was zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf langfristige Quecksilbertrends in Fischen, Luft und Ozeanen beiträgt. Die Korrektur natürlicher Schwankungen ist für die Bewertung und Minderung der mit der Quecksilberverschmutzung verbundenen Risiken von entscheidender Bedeutung.