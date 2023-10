Spannung im Wasser: Buckelwale genießen eine Algenmassage

By

Eine Gruppe von Touristen hatte auf einer Tour vor der Küste von Perth, Australien, ein außergewöhnliches Erlebnis, als sie zwei völlig aufgeregte Buckelwale trafen. Die Reiseagentur Whale Watch Western Australia beschrieb das Verhalten der Wale, als sie sich drehten, rollten und ihre Aufregung trompeten. Die Quelle ihrer Begeisterung? Seetang.

Laut dem Blogbeitrag der Agentur genießen Buckelwale jeden Alters eine Gesichtsbehandlung mit Algen. Die empfindliche Haut und die Höcker auf ihrem Podium machen sie empfänglich für das Gefühl einer Algenmassage. Diese Begegnung wurde als „Wal-Day-Spa“ bezeichnet, um die Freude hervorzuheben, die diese Kreaturen an der Interaktion haben.

Während der Tour hatten die Touristen auch die Gelegenheit, mehrere Buckelwalmütter mit ihren Kälbern, eine Gruppe von vier männlichen Buckelwalen und eine Schule großer Tümmler zu beobachten. Whale Watch Western Australia bedankte sich dafür, dass wir diese großartigen Kreaturen bei ihren geselligen und spielerischen Aktivitäten begleiten konnten.

Buckelwale wandern jährlich in Westaustralien, wobei ab September über 45,000 Exemplare von den kalten Nahrungsgebieten der Antarktis in die wärmeren Gewässer in der Nähe von Kimberly wandern. Die Begegnung mit den aufgeregten Buckelwalen und anderen Meerestieren machte dieses Erlebnis für die Touristen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Dieser Artikel gibt einen Einblick in die Freude, die Buckelwale bei einer Algenmassage empfinden. Die Empfindlichkeit ihrer Haut und ihrer Höcker auf ihrem Podium macht diese Interaktion für sie besonders angenehm. Es ist wirklich bemerkenswert, diese intelligenten und majestätischen Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, wie sie soziales und spielerisches Verhalten zeigen.

