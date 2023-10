Der größte bekannte Sonnensturm wurde in alten Jahresringen von Bäumen in den französischen Alpen entdeckt

Die jährlichen Wachstumsringe in den alten Überresten von Waldkiefern in den südlichen französischen Alpen sind Hinweise auf den größten bekannten Sonnensturm. Dieser Sturm, der sich vor 14,300 Jahren ereignete, hätte verheerende Auswirkungen auf unsere moderne Technologie gehabt, wenn er heute passiert wäre. Bei dem Sonnensturm schickte die Sonne eine große Explosion energiereicher Teilchen in den Weltraum. Der Beweis für dieses Ereignis wurde in den Jahresringen von Baumresten gefunden, die entlang des Flusses Drouzet in der Nähe der Stadt Gap gefunden wurden.

Zu dieser Zeit befand sich die Erde im Griff der letzten Eiszeit und menschliche Jäger und Sammler kämpften unter den rauen Bedingungen auf der ganzen Welt ums Überleben. Der Sonnensturm wäre als helle Sonneneruption sichtbar gewesen, gefolgt von einem gewaltigen Polarlicht am Himmel. Die damals lebenden Menschen waren sich jedoch der hochenergetischen Teilchen oder der geomagnetischen Störung, denen sie ausgesetzt waren, nicht bewusst.

Die energiereichen Sonnenpartikel überschwemmten die obere Erdatmosphäre, lösten Kernreaktionen aus und führten zu einem Anstieg der Radiokohlenstoffproduktion. Diese Spitze wurde vom Gewebe der wachsenden Bäume absorbiert, was zu einem erheblichen Anstieg der in den alten Wachstumsringen festgestellten Radiokohlenstoffwerte führte. Ähnliche extreme Sonnenereignisse wurden in der Vergangenheit entdeckt, zuletzt in den Jahren 774 und 993 n. Chr. Das Carrington-Ereignis von 1859, der größte direkt beobachtete Sonnensturm, verursachte erhebliche Störungen im Telegrafenwesen und erzeugte ein helles nächtliches Polarlicht.

Sonnenstürme dieser Größenordnung können unserer modernen Gesellschaft katastrophale Schäden zufügen, da wir stark auf Technologie angewiesen sind. Sie könnten zu landesweiten Stromausfällen führen, Satelliten dauerhaft außer Gefecht setzen und ein Strahlungsrisiko für Astronauten und die Luftfahrt darstellen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten sich auf Milliarden oder sogar Billionen Dollar an BIP-Einbußen belaufen.

Es ist immer noch nicht vollständig geklärt, was diese extremen Sonnenstürme verursacht, wie häufig sie auftreten und ob sie vorhersehbar sind. Es bleibt die Frage, ob unsere Kommunikation, unsere Stromnetze und Satelliten ihren Auswirkungen standhalten und sich schnell erholen könnten oder ob sie katastrophal ausfallen würden.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden durch einen Anstieg eines anderen chemischen Isotops bestätigt, der in grönländischen Eiskernen aus demselben Jahr gefunden wurde. Der gute Erhaltungszustand der Baumstämme und das Vorhandensein von organischem Material weisen darauf hin, dass sie am Ende der letzten Eiszeit schnell verschüttet wurden.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in der Zeitschrift Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences der Royal Society

– Edouard Bard, Professor für Klima und Meeresentwicklung am Collège de France und am Forschungszentrum CEREGE

– Tim Heaton, Professor für angewandte Statistik an der University of Leeds in England

– Cécile Miramont, Professorin für Paläoumgebungen und Paläoklimate an der Universität Aix-Marseille in Frankreich und dem Forschungsinstitut IMBE