Wissenschaftler entdecken den größten bekannten Sonnensturm in alten Baumringen

Forscher haben Hinweise auf einen gewaltigen Sonnensturm gefunden, der sich vor 14,300 Jahren ereignete, basierend auf der Analyse der Jahresringe von Waldkiefern in den südlichen französischen Alpen. Der Sonnensturm, der eine große Explosion energiereicher Teilchen in den Weltraum schleuderte, ist der bisher größte bekannte Sonnensturm. Die Forscher glauben, dass ein solcher Sturm, wenn er heute auftritt, katastrophale Auswirkungen auf die moderne Technologie haben könnte, möglicherweise Satelliten zum Verbrennen bringt und weitreichende Stromausfälle verursacht.

Der Beweis für den Sonnensturm wurde in Form eines enormen Anstiegs der Radiokohlenstoffwerte in den Baumringen gefunden. Energetische Sonnenpartikel überschwemmten die obere Erdatmosphäre und verursachten einen plötzlichen Anstieg der Radiokohlenstoffproduktion, die von den wachsenden Bäumen absorbiert wurde. Die Auswirkungen des Sonnensturms wären dramatisch gewesen: Eine helle Sonneneruption war das erste sichtbare Zeichen, gefolgt von einem gewaltigen Polarlicht am Himmel, das sich weiter in Richtung Äquator erstreckte als die aktuellen Polarlichter.

Laut Professor Tim Heaton von der University of Leeds könnten die Auswirkungen eines ähnlichen Sonnensturms heute katastrophal für die Gesellschaft sein, massive Schäden an den Stromnetzen verursachen, Satelliten lahmlegen und ein Strahlungsrisiko für Astronauten und die Luftfahrt darstellen. Die Forscher waren auch nicht in der Lage, die Häufigkeit und Vorhersagbarkeit solch extremer Sonnenstürme zu bestimmen, was Fragen zur Widerstandsfähigkeit unserer Technologie gegenüber ihren Auswirkungen aufwirft.

Diese Entdeckung trägt zum wachsenden Verständnis der potenziellen Gefahren bei, die von Sonnenstürmen ausgehen. Neun extreme Sonnenstürme wurden inzwischen anhand von Radiokarbonnachweisen in Baumringen identifiziert. Der jüngste direkt beobachtete Sonnensturm ereignete sich im Jahr 1859, bekannt als das Carrington-Ereignis, das den Telegraphen unterbrach und ein nächtliches Polarlicht erzeugte, das so hell war, dass Vögel sangen, als wäre es Morgendämmerung. Der Sonnensturm vor 14,300 Jahren wäre sogar noch schlimmer gewesen und schätzungsweise etwa zehnmal stärker als das Carrington-Ereignis.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Zeitschrift Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences der Royal Society veröffentlicht. Die Forscher untermauerten ihre Ergebnisse auch, indem sie in grönländischen Eiskernen aus demselben Jahr einen entsprechenden Anstieg eines anderen chemischen Isotops entdeckten.

Quellen: Reuters